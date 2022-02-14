【HSBC滙豐】滙豐委任林慧虹擔任香港區行政總裁　林慧虹：要做「香港銀行」

▲ 【HSBC滙豐】滙豐委任林慧虹擔任香港區行政總裁 即日生效

HSBC滙豐 （00005） 宣布，委任林慧虹擔任香港區行政總裁，即日生效。林慧虹2021年9月獲委任為香港區署理行政總裁，而自2017年起，她擔任滙豐香港區營運總監。林慧虹表示，滙豐正加快亞洲投資，滙豐香港會繼續與本地社區互相支持、與企業並肩而行，期待與不同領域的員工緊密合作，讓滙豐成為未來銀行的首選。

林慧虹20多年前於新加坡加入滙豐集團，其後在中國內地、印尼、馬來西亞、越南多地工作，2017年才駐香港工作。

林慧虹：滙豐香港須爭取大灣區、數碼銀行市佔率

林慧虹在滙豐香港內部信表示，相信科技力量是未來銀行業的關鍵分水嶺（critical differentiator），而正式上任香港區行政總裁後，她會專注3大方面包括：釋放香港業務增長動力、聯繫員工、做「香港銀行（Bank of Hong Kong）」。

在業務層面，林慧虹表示，要加強滙豐香港跨業務合作，應用科技改良用戶體驗，爭取在快速增長的大灣區和數碼銀行領域市佔率，也要在可持續金融方面助客戶轉型。

在集團內，她表示決心讓集團成為更包容、更多元化的僱主，在工作轉變成混合模式下，推動員工合作和做好工作。在社區中，滙豐不止要成為「大銀行」，也有責任令社區減少碳足跡、可持續郊區發展、協助青年教育和就業、協助弱勢社群，做得更好。

香港上海滙豐銀行聯席行政總裁廖宜建表示，無論是推進業務發展或優化營運方面，林慧虹表現卓越，以她的幹勁和執行能力，定能實現集團的策略，令香港業務持續增長，把握本港及國際的機遇。

滙豐計劃未來五年在亞洲投資超過60億美元，集中拓展財富管理和批發銀行業務，同時，把握區內中產階級的增長潛力，滿足該區邁向低碳經濟的融資需求。

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