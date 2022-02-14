▲ 【何猷龍前拍檔】皇冠度假村同意黑石494億港元收購方案 James Packer醜聞下全退

澳洲博彩綜合度假村集團皇冠度假村（Crown Resorts，澳：CWN）公布，支持私募巨頭黑石（Blackstone）提出的89億澳元（將494億港元）的收購方案，相當於皇冠度假村每股收購價13.1澳元，較黑石最初提出的收購價加價10.5%。

若黑石方案獲股東會同意，繼承家族傳媒王國的James Packer將從皇冠度假村全身而退。Packer 於2000年代與「賭王」何鴻燊兒子何猷龍，合資新濠博亞在澳門、東南亞建立博彩度假村集團，但皇冠被指在中國內地非法招客，2017年與新濠「分手」。

皇冠退出澳門投資後，在澳洲本土也屢惹監管風波，皇冠2020年底於悉尼啟用75層高的酒店大樓，但集團被指與有組織犯罪集團掛鉤，澳洲當局一直未准酒店開賭。集團盈利主要來源-墨爾本酒店也被當局指不適合持有博彩牌照，但容許在監督下營運。

黑石集團尋求收購皇冠度假酒店已近一年，黑石2021年3月向該公司發出每股11.85澳元的收購報價，於同年11月，黑石集團再將報價提高到12.50澳元。

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