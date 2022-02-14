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瑞士公投同意再收緊煙草廣告 否決禁動物實驗

環球社會熱點 13:22 2022/02/14

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瑞士周日（13日）舉行多項決議公投，當中過半瑞士民眾同意進一步收緊煙草廣告限制，降低年輕人接觸到煙草廣告的機會。有關注癌症組織指，結果顯示瑞士民眾認為健康較經濟重要。瑞士同日亦以壓倒性比例否決禁止動物實驗，有遊說團體指結果顯示瑞士民眾意識到，研究對健康的重要性。

瑞士公投通過同性婚姻合法化 近6成半人支持 【下一頁】

瑞士及56.6%選民周日支持，保護兒童免受煙草廣告影響提議。瑞士26個州份中大部分支持提案，居住在講法語和義大利語的州份及城市地區選民普遍支持提案，但瑞士中部和東部部分講德語州份選民則多持反對意見。瑞士衛生部長Alain Berset表示需先起草法律草案，再經議會協商，條文不可能在今年內生效。

提案倡議禁止在年輕人有機會接觸到的地方，刊登包括電子煙等煙草廣告，只允許在直接針對成年人設計的雜誌、電郵等刊登煙草廣告。目前瑞士雖然禁止直接針對未成年人的煙草廣告，一般禁止在電視中播放。但在部分地區戲院、公共場所等場合仍可刊登，亦未有1個州份禁止書面或網上煙草廣告。

瑞士人口中約4分之1為煙民，其中15至24歲年齡組別中比例更達31.7%，有研究發現57%成年煙民在未成年時已開始吸煙。瑞士抗癌聯盟（League against Cancer）指公投結果顯示民眾已經明白健康較經濟利益重要。但有議員及廣告業等人士批評，提案過於極端，侵犯經濟自由，在現今時代亦難以實施。

瑞士公投通過禁公眾場所蒙面 疑針對穆斯林 【下一頁】

瑞士另一矚目公投提案則是倡議禁止動物藥物測試，結果被壓倒性79%反對票數票否決。反對提案的遊說團體Interpharma Rene Buholzer表示對結果感到高興，認為結果顯示民眾認識到研究對人類健康的核心作用。

瑞士動物福利人士早前收集足夠簽名舉行公投，倡議禁止動物和人體實驗，若一旦通過，瑞士將成為全球首個禁止動物藥物實驗的國家。提案支持者認為做法並非必要，道德上更是錯誤。

但提案被議員等人士批評，將對新藥物、疫苗、療法等研發生產造成廣泛影響，憂慮若措施一旦通過，大型製藥公司或會搬離瑞士。據報瑞士每年約有50萬隻老鼠、兔等實驗動物死亡。

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責任編輯：李俊儀

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