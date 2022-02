新西蘭出「音波功」奇招 瘋狂播洗腦神曲驅趕示威者

新西蘭實施長達兩年的嚴格防疫措施及強制接種新冠疫苗,引起民眾不滿,新西蘭上周二(8日)起有一批示威者佔領國會外街道。當局灑水試圖驅逐示威者但無果,決定出奇招狂播多數外國洗腦神曲來驅趕示威者。

加拿大反強制接種疫苗示威促使多國民眾仿效,新西蘭上周二起有數百名示威者前往首都惠靈頓舉行示威。他們在國會大樓外街道紮營封鎖道路,抗議多項防疫限制。

上周三(9日)的示威人數一度回落至數十人,但示威規模其後再度擴大,警方上周四(10日)拘捕了122人。

當局上周五(11日)向示威者紮營的草坪灑水,試圖驅逐他們。但示威者自行挖掘溝渠和自製臨時排水管來應對當局灑水行為。

新西蘭眾議院議長馬拉德(Trevor Mallard)決定調整策略,在示威現場播放多首洗腦神曲。

當局播放的其中一首洗腦神曲,是當年令英國歌手James Blunt一炮而紅的首本名曲《You're Beautiful》。James Blunt更在社交媒體Twitter回應及標註新西蘭警方,笑言自己可以幫手。

但示威者似乎對這招也不買賬,更播放例如紐約樂團Twisted Sister的《We're Not Gonna Take It 》等歌曲來還擊警方。

