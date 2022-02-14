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新西蘭出「音波功」奇招 瘋狂播洗腦神曲驅趕示威者

環球社會熱點 12:28 2022/02/14

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新西蘭實施長達兩年的嚴格防疫措施及強制接種新冠疫苗，引起民眾不滿，新西蘭上周二（8日）起有一批示威者佔領國會外街道。當局灑水試圖驅逐示威者但無果，決定出奇招狂播多數外國洗腦神曲來驅趕示威者。

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加拿大反強制接種疫苗示威促使多國民眾仿效，新西蘭上周二起有數百名示威者前往首都惠靈頓舉行示威。他們在國會大樓外街道紮營封鎖道路，抗議多項防疫限制。

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上周三（9日）的示威人數一度回落至數十人，但示威規模其後再度擴大，警方上周四（10日）拘捕了122人。

當局上周五（11日）向示威者紮營的草坪灑水，試圖驅逐他們。但示威者自行挖掘溝渠和自製臨時排水管來應對當局灑水行為。

新西蘭眾議院議長馬拉德（Trevor Mallard）決定調整策略，在示威現場播放多首洗腦神曲。

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當局播放的其中一首洗腦神曲，是當年令英國歌手James Blunt一炮而紅的首本名曲《You're Beautiful》。James Blunt更在社交媒體Twitter回應及標註新西蘭警方，笑言自己可以幫手。

但示威者似乎對這招也不買賬，更播放例如紐約樂團Twisted Sister的《We're Not Gonna Take It 》等歌曲來還擊警方。

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責任編輯：鄭錦玲

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