▲ 【財政預算案2022】畢馬威中國籲政府再派5000元電子消費券、允遲交稅 料財赤僅370億元

財政預算案將於月內公布，畢馬威中國估計，香港特區政府於2021/22財政年度將錄得370億港元赤字，遠低於政府原先估算的1,020億港元，主要受惠土地相關收入勝預期及印花稅收入增加，截至2022年3月底財政儲備將為8,910億港元。由於第五波疫情持續，畢馬威中國認為，政府應善用財政儲備，援助受疫情打擊生計的市民及企業，並將向每名年介18至69歲的香港永久性居民發放新一輪5,000港元的電子消費券。

畢馬威中國建議再寬減季度差餉

畢馬威中國建議，政府推出新一輪針對性「保就業」計劃，針對受僱於自疫情爆發以來未見復甦行業的市民，並考慮為合資格企業提供「負稅率」措施，就2021/22年度首60萬元稅務虧損提供一次性補貼。同時，政府應考慮讓市民延遲繳交暫繳薪俸稅，並在2022/23年度寬減季度差餉，每個可徵差餉物業的季度寬減額為2,000元。

畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗指，政府需要逐步刺激經濟，並為復甦做好準備，除推出新一輪針對性「保就業」計劃外，建議政府向每名年介18至69歲的香港永久性居民發放新一輪5,000元的電子消費券，並指定部分金額需用於特定行業如餐飲及消閒娛樂，相信有關措施可讓特定受疫情影響的行業受惠之餘，亦達到刺激經濟的目的。

畢馬威中國香港區稅務服務主管合夥人譚培立表示，儘管香港連續第三年錄得赤字，但財政狀況仍然穩健，香港財政儲備充裕，有利應對往後的挑戰，政府應發揮香港作為國際金融中心的策略性地位，吸引外商投資並加強競爭力，可向在港設立區域總部的企業以減半利得稅稅率徵稅 （即8.25%），以吸引外商到港。

畢馬威中國建議政府在短至中期為公營及私人企業提供額外資源和資金，以創造更多全職工作，降低失業率。同時也應鼓勵企業為受疫情影響行業的員工提供工作培訓，提高勞動力技能。除此以外，畢馬威中國建議政府可就住宅物業租金支出提供稅務減免，並容許一次性的稅務虧損轉回，以減輕市民和企業的負擔。

此外，畢馬威中國提議政府擴大現行的基金稅務豁免制度，以涵蓋合資格家族辦公室，同時亦可簡化遷冊程序以吸引海外家族辦公室遷移至本港。

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