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【友邦1299】瑞信：料友邦去年新業務價值增17%　惟本港爆疫將目標價降至104元

股市 12:10 2022/02/14

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【友邦1299】瑞信：料友邦去年新業務價值增17%　惟本港爆疫將目標價降至104元

友邦 （01299） 將於3月中公布去年全年業績。瑞信表示，按實質匯率（AER）計，預料去年全年新業務價值（VNB）按年增17%至32億美元，較市場預期的增19%為低，又料去年第四季將錄得改善，新業務價值增6%至6.87億美元。

友邦今日表現硬淨，跌0.4%，午市收報86.95元，成交額為8.9億元。

中國業務方面，該行預計，上季其業務持續改善，去年中國地區新業務價值雖有雙位數字增長，可是，卻被利潤率下跌和高基點而摧殘，可幸的是，其表現依然跑處國內同業。香港方面，保單銷售和利潤率在上季持續回升，但幅度則較第3季為低。

債息上升對提振業績作用有限

對於美國10年債息升至2厘水平，瑞信認為這對推動友邦的實際業績有限，按去年中期業績披露，美國債息要每上升50個基點，才帶動內涵價值（EV）及新業務價值分別上升0.1%和2.8%。因此，相信其股價表現年初至今升近11%（勝恒指的升6.4%），是源於資金板塊輪動至保險股和市場情緒改善。

瑞信預計，去年友邦內涵價值升7%至700億美元；稅後營運溢利（OPAT）升8%至64億美元；股息料增8%至1.47港元。然而，該行表示，由於香港新冠疫情第五波爆發令其銷售前景及邊境重開布下陰霾，並憂慮中國首季利潤率下行較預期為大，將目標價由106元下調至104元，維持「跑贏大市」評級。

【石Sir一周前瞻及異動股】談俄烏局勢及美國加息| 統一企業、第一太平、萬洲國際、 海螺水泥、 鞍鋼及馬鋼

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【友邦1299】大和：友邦吸納內地補習老師做經紀　料去年新業務價值增17%、3月或增派息

編輯：姚卓然

港股 大行報告 藍籌股 友邦保險（01299） 目標價 新業務價值

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