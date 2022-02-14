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【元宇宙】海洋公園夥The Sandbox　打造虛擬樂園

科技 12:15 2022/02/14

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海洋公園今年步向開業45周年，在多年發展下，樂園除了保留「緊密連結大自然和旅客」的宗旨外，也不斷加入新元素，藉此吸引世界各地的旅客。海洋公園今（14日）宣布，將與熱門區塊鏈遊戲The Sandbox合作，在虛擬世界透過非同質化代幣（NFT）資産及遊戲，創造數碼海洋公園，向在元宇宙的旅客提供全新的娛樂體驗。

【元宇宙】蘋果VR/AR眼鏡FaceTime通話　或以Memojis、同播同享為核心

海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，為慶祝創園45周年，公園將迎來多方面的改革，除了會在實體公園設立全新零售、餐飲及消閒區、健康主題區和歷險主題區外，亦會開始在元宇宙的發展，重新構想公園與訪客的互動模式式、訪客與訪客之間的聯繫，以及他們在元宇宙內的海洋公園的體驗。

據黃嗣輝所指，海洋公園將會在The Sandbox上，創建有關海洋公園特色的內容及産品。他更揚言這合作將讓公園可以以前所未有的方式，提供讓旅客全然投入的體驗、活動和產品。The Sandbox營運總監兼聯合創辦人Sebastien Borget表示，是次的合作將可體現透過「NFT及play-to earn（邊玩邊賺）模式」，吸引和獎勵各地的虛擬世界內的海洋公園訪客。

惟現時有關合作內容的詳情，仍有待海洋公園與The Sandbox公布。

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【YouTube更新】YouTube預告2022年界面更新　擴充創作者盈利方式、影片類型發展

責任編輯：文睿

三星（Samsung）上周舉行Samsung Galaxy Unpacked 2022發布會，揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

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