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【人民幣國際化】渣打香港成首間外資行取得內地跨境銀行間支付清算資格

Hot Talk 11:44 2022/02/14

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渣打香港成首間外資行取得內地跨境銀行間支付清算資格。

渣打香港（02888）宣佈成為首間在中國境外的外資銀行，取得跨境銀行間支付清算有限責任公司（CIPS）直接參與者的資格。

渣打香港自2015年起成為CIPS間接參與者，同年渣打中國則是首批外資銀行之一在中國境內成為CIPS直接參與者。2021年，渣打中國的CIPS業務量在外資行中位列第一，參與者拓展在外資行中亦位列第一。

CIPS 是實時人民幣結算的全球清算平台，連接內地及離岸人民幣中心和市場，覆蓋全球所有主要時區。成為 CIPS 直接參與者之後，渣打香港可為客戶的跨境人民幣交易提供執行服務，並且延長清算人民幣支付的營運時間。

渣打亞洲區行政總裁洪丕正表示，非常榮幸渣打是首間外資銀行在中國境外取得CIPS直接參與者資格。這是渣打積極支持人民幣國際化和推動香港成為全球離岸人民幣商業中心的另一重大里程碑。

渣打目前在全球 39 個市場提供人民幣服務，並自2014 年起獲金管局指定為香港離岸人民幣市場的一級流動性提供行。

【開市追揸沽】港股可試二萬五？又到恒指季檢前瞻（附time code）

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