▲ 【新冠藥物】開拓藥業新冠藥物臨床試驗完成中國首例給藥、股價飆3成 去年曾稱「未達統計顯著性」

開拓藥業－B （09939） 上周五公布，於2月10日，用於治療新冠病毒患者的「普克魯胺」正進行全球III期臨床試驗，並已在深圳市第三人民醫院完成中國首例受試者入組及給藥。開拓藥業周一早市飆約3成，開拓藥業開市平開9.94元，其後升幅不斷擴大，最多升35%，高見13.4元。

至上午11時25分，開拓藥業升27%，報12.66元，成交近2億元。值得注意，開拓藥業去年曾公告，新冠口服藥「普克魯胺」治療輕中症新冠非住院患者的臨床試驗之中期分析，於試驗數據未達統計學顯著性。

開拓藥業解釋，III期臨床試驗是一項隨機、雙盲、安慰劑對照、全球多中心的研究，旨在探索普克魯胺治療輕中症新冠男性患者的有效性和安全性，目前該項試驗已經在巴西、菲律賓和馬來西亞等國家完成近200例受試者入組。

開拓藥業稱，中國是這項III期臨床試驗的主要參與國之一，國家藥監局已於2021年9月1日批准這項臨床試驗。目前中國參加該臨床研究的中心包括北京地壇醫院、中日友好醫院、深圳市第三人民醫院、上海市公共衛生臨床中心、杭州市西溪醫院、成都市公共衛生臨床中心和蘇州市第五人民醫院等。

另外，普克魯胺針對重症住院新冠患者的臨床試驗已在美國、烏克蘭、菲律賓全面啟動患者入組，目前正在中國臨床中心進行患者入組前的篩選。其他參與全球多中心臨床試驗國家的相關工作也在積極推進中。

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