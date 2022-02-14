英國電力公司擺烏龍 錯發24.6萬億賠償支票

英國一家電力公司因去年底停電，近日向用戶發放賠償支票。但有用戶收到時發現，支票金額是驚人的天文數字，多達逾2.3萬億英鎊。電力公司其後承認出錯，指向74名用戶發放錯天價賠支票，亦感謝用戶如實告知公司的錯誤。

英研究：口罩加一樣嘢最貼臉 有效阻隔病毒 【下一頁】

英國民眾休斯（Gareth Hughes）上周六（12日）在社交平台Twitter上傳照片，稱已收到電力公司Northern Powergrid的賠償支票，作為去年11月時停電的補償。但支票上的金額相當驚人，達2.32億英鎊（約24.6萬億港元），使他不禁標記Northern Powergrid，並開玩笑問對方是否真的能負擔。

休斯向天空電視台（Sky）透露，收到支票時不禁笑出聲，稱當時發了數分鐘美夢。另外，亦有民眾表示，自己收到的Northern Powergrid賠償支票金額亦高達1.58萬億英鎊（約16.7萬億港元）。

英巴士要求延長補貼 否則取消3分1路線 【下一頁】

Northern Powergrid回覆休斯的推文，感謝對方告知事件，請他聯絡公司及發放正確賠償支票。Northern Powergrid發言人表示，由於錯誤引用電表號碼作為賠償金額才會鬧出笑話，已確定通知銀行有74張錯發的支票，將調查事情及在發出支票前再次檢查。

英國於去年11月出現「世紀一遇」強風，導致英格蘭西北部及蘇格蘭部分地區及北愛爾蘭嚴重受影響。Northern Powergrid逾11.2萬用戶當時亦受影響，長達一周失去電力供應，因此公司發放賠償。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培