  • 19°C
香港時間 : 2022214日 (一) 12:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國電力公司擺烏龍 錯發24.6萬億賠償支票

環球社會熱點 11:33 2022/02/14

分享：

英國一家電力公司因去年底停電，近日向用戶發放賠償支票。但有用戶收到時發現，支票金額是驚人的天文數字，多達逾2.3萬億英鎊。電力公司其後承認出錯，指向74名用戶發放錯天價賠支票，亦感謝用戶如實告知公司的錯誤。

英研究：口罩加一樣嘢最貼臉 有效阻隔病毒 【下一頁】

英國民眾休斯（Gareth Hughes）上周六（12日）在社交平台Twitter上傳照片，稱已收到電力公司Northern Powergrid的賠償支票，作為去年11月時停電的補償。但支票上的金額相當驚人，達2.32億英鎊（約24.6萬億港元），使他不禁標記Northern Powergrid，並開玩笑問對方是否真的能負擔。

休斯向天空電視台（Sky）透露，收到支票時不禁笑出聲，稱當時發了數分鐘美夢。另外，亦有民眾表示，自己收到的Northern Powergrid賠償支票金額亦高達1.58萬億英鎊（約16.7萬億港元）。

英巴士要求延長補貼 否則取消3分1路線 【下一頁】

Northern Powergrid回覆休斯的推文，感謝對方告知事件，請他聯絡公司及發放正確賠償支票。Northern Powergrid發言人表示，由於錯誤引用電表號碼作為賠償金額才會鬧出笑話，已確定通知銀行有74張錯發的支票，將調查事情及在發出支票前再次檢查。

英國於去年11月出現「世紀一遇」強風，導致英格蘭西北部及蘇格蘭部分地區及北愛爾蘭嚴重受影響。Northern Powergrid逾11.2萬用戶當時亦受影響，長達一周失去電力供應，因此公司發放賠償。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

特朗普新書兩個月即售罄 大讚約翰遜拍得上邱吉爾
2022/02/09
特朗普新書兩個月即售罄 大讚約翰遜拍得上邱吉爾
英立法禁未成年人瀏覽色情網站 網民要證明滿18歲
2022/02/08
英立法禁未成年人瀏覽色情網站 網民要證明滿18歲
英工黨黨魁被反疫苗人士包圍 政界人士斥受約翰遜影響
2022/02/08
英工黨黨魁被反疫苗人士包圍 政界人士斥受約翰遜影響
【英國王室】英女王夠勤力 慶祝完登基70周年準備復工
2022/02/07
【英國王室】英女王夠勤力 慶祝完登基70周年準備復工
英女王登基70周年派大禮 親證卡米拉有得做王后
2022/02/07
英女王登基70周年派大禮 親證卡米拉有得做王后

你可能感興趣

特朗普新書兩個月即售罄 大讚約翰遜拍得上邱吉爾
09:05 2022/02/09
特朗普新書兩個月即售罄 大讚約翰遜拍得上邱吉爾
英立法禁未成年人瀏覽色情網站 網民要證明滿18歲
18:16 2022/02/08
英立法禁未成年人瀏覽色情網站 網民要證明滿18歲
英工黨黨魁被反疫苗人士包圍 政界人士斥受約翰遜影響
15:07 2022/02/08
英工黨黨魁被反疫苗人士包圍 政界人士斥受約翰遜影響
網絡熱話 英國 電力 Twitter 北愛爾蘭 蘇格蘭 英格蘭

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月14日 時間12:00）

下一篇文章

越南15日起恢復國際航班 數量不受限制
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

日本擬下月放寬入境限制 升旅客上限兼縮短隔離日
日本擬下月放寬入境限制 升旅客上限兼縮短隔離日
新型冠狀肺炎全球疫情（02月14日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月14日 時間12:00）
【新加坡疫情】5日3度確診破萬 王乙康：或與Omicron共存
【新加坡疫情】5日3度確診破萬 王乙康：或與Omicron共存
【新加坡疫情】一周平均確診破萬 衛生部：預期之內
【新加坡疫情】一周平均確診破萬 衛生部：預期之內
俄烏局勢若升級 3大市場料受創
俄烏局勢若升級 3大市場料受創
烏克蘭美女軍人出征TikTok 與俄羅斯打政治宣傳戰
烏克蘭美女軍人出征TikTok 與俄羅斯打政治宣傳戰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款