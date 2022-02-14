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【海洋公園】海洋公園與The Sandbox成合作夥伴　推具海洋公園特色的NFT內容及產品

Hot Talk 11:26 2022/02/14

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【海洋公園】海洋公園與The Sandbox成合作夥伴　推具海洋公園特色的NFT內容及產品

海洋公園宣布，今年慶祝45周年時，將運用多個創新方式實現變革，其中包括與去中心化遊戲虛擬世界The Sandbox成為合作夥伴，於The Sandbox元宇宙的虛擬土地創建海洋公園獨有特色的內容及産品，在虛擬世界透過非同質化代幣（NFT）資産及遊戲，締造數碼娛樂體驗。海洋公園及The Sandbox的合作具體內容將於稍後公布。

貝萊德計劃提供加密貨幣交易服務，詳見【下一頁】

海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，海洋公園不但會設立全新零售、餐飲及消閒區、健康主題區和歷險主題區，亦會啟動元宇宙之旅，重新構想公園與訪客的互動模式、訪客與訪客之間的聯繫，以及他們在海洋公園的歷險旅程，而海洋公園與The Sandbox合作是品牌的重要策略發展。有關合作將讓公園可以前所未有的方式，提供令人全然投入的體驗、活動和產品，並憑藉科技帶來的全新可能，開闢嶄新業務領域。

The Sandbox營運總監兼聯合創辦人Sebastien Borget表示，海洋公園是香港文化及娛樂生活的一部分，同時亦是亞洲最富動感的休閒及度假勝地之一，希望藉著這次破格合作，展示娛樂體驗可如何透過NFT 及play-to-earn （邊玩邊賺）模式，吸引和獎勵來自本地及世界各地的訪客。

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