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【中印關係】印度再禁逾54個中國apps　涉及騰訊阿里網易等多家大型中資科企

股市 11:12 2022/02/14

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【中印關係】印度再禁逾54個中國apps　涉及騰訊阿里網易等

外電報道，印度電子和信息技術部發布新令，禁用超過54個中國應用程式（app），因這些中國apps向中國等海外國家傳送敏感資料，對印度人的私隱和安全構成威脅。這些中國apps主要是騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 和網易 （09999） 等中國大型科網企業自2020年起禁用程式的更名版本。

報道指，印度政府還要求包括Google Play等應用商店阻止這些應用程式，目前這54個apps已經禁止在印度的PlayStore上架。

自2020年6月以來，印度政府已禁止224個中國應用程式，涉及TikTok、Shareit、WeChat等。

【開市追揸沽】港股可試二萬五？又到恒指季檢前瞻（附time code）

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港股 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 抖音 阿里巴巴－SW（09988） 網易（美：NTES） 阿里巴巴 Google Play 印度 中國
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