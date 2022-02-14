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【VR保險】Aviva：2021年VR相關保險索賠增加31%

商業 11:30 2022/02/14

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2021年，與VR相關的意外損失的平均索賠金額約880美元（約6,800港元），大多數意外都涉及電視屏幕破裂。（法新社）

高通CEO Cristiano Amon去年曾表示，Meta的VR眼鏡出貨量將於今年11月達到1,000萬部，加上去年聖誕節期間，Oculus VR 眼鏡的應用程式更首次登上蘋果（Apple）App Store排行榜首位，反映隨著VR體驗愈趨普及，Oculus Quest這類的VR眼鏡已成為親朋好友送禮之選。惟最新數據顯示，VR相關的保險索賠亦隨之增加。

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大多數意外涉及電視屏幕破裂

據英國第二大保險公司Aviva資料顯示，去年涉及VR眼鏡的家庭財產索賠增加了31%，自2016年以來更是增加了68%。2021年，與VR相關的意外損失的平均索賠金額約880美元（約6,800港元），大多數意外都涉及電視屏幕破裂。

【元宇宙】Mozilla棄用VR版Firefox　源代碼將移植至Wolvic使用

Aviva英國財產索賠主管Kelly Whittington表示：「隨著新遊戲和VR眼鏡等小型裝備更為流行，我們經常看到以上情況在客戶的索賠裡出現。」在過去已經看到了類似的趨勢，涉及遊戲機、手機以至健身遊戲等。她補充，才剛進入2022年，Aviva已開始處理一些與VR相關的索賠，預計全年將會有更多的索賠出現。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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