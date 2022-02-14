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加拿大警方清場成功 美加跨境大橋重開

環球社會熱點 10:54 2022/02/14

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加拿大早前有民眾不滿政府強制接種新冠疫苗措施發起示威，示威貨車車隊連日來堵塞美加跨境大橋「大使橋」。加拿大政府周日（13日）清場成功，成功重開「大使橋」這條美加貿易關鍵運輸路線。

加拿大銀行凍結兩戶口 涉支持反防疫示威 【下一頁】

法院上周五（11日）下令集結在「大使橋」（Ambassador Bridge）的民眾結束示威。安大略省長福特（Doug Ford）宣布當地進入緊急狀態，會對任何非法堵塞道路、橋樑或行人路的人罰款10萬加元（約61.2萬港元）及最高監禁1年。

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警方上周六（12日）説服示威者移走堵塞在邊境關卡入口的貨車等車輛，但入口仍維持關閉狀態。

警方移走部分車輛後，有數百人前往聲援示威者，揮舞旗幟叫囂並與距離兩個街區外的警察對峙。示威者與警方無出現明顯肢體衝突，但人群當時仍然佔領通往「大使橋」的道路。

警方周日較早時於「大使橋」清場及拘捕仍留守現場的示威者，大多數示威者在當日下午已經離開，而擋路的車輛也已經被移走。

加拿大貨車封橋示威影響汽車業 車企申請法院禁制令 【下一頁】

《衛報》引述一名美方官員指，「大使橋」當日稍後就重新開放。溫莎市長狄更斯（Drew Dilkens）也表示，「大使橋」堵塞所帶來的國家經濟危機亦於當日結束。

與此同時，加拿大首都渥太華的示威規模擴大，警方估計約有4,000名示威者參與。示威者自上月底在市中心集結，更在示威期間播放響亮的音樂，當地有不少民眾投訴示威者滋擾民居。

渥太華警方上周六發表一份聲明，宣布已和安大略省警方和加拿大皇家騎警設立聯合指揮中心，希望加強警方的執法能力來應對示威民眾的激進非法行為。

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責任編輯：鄭錦玲

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