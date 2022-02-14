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【內房危機】恒大債驚見跌穿10美元　融創中國遭降評後插逾1成

股市 20:09 2022/02/14

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【內房危機】內房股跌幅靠前　融創中國遭降評

近期內地房企調控政策稍放寬，惟個別內房股仍爆出不利消息，包括降評級及違約，多家內房股續跌。融創中國 （01918） 上周五遭穆迪下調企業家族評級（CFR）﹐由「Ba3」下調至「B1」，融創中國周一跌幅不斷擴大。融創中國跌12%，失守10元，收報9.68元，成交增至9億元。穆迪同時將融創中國高級無抵押評級從「B1」下調至「B2」，評級展望由「穩定」調整為「負面」。

投資者早前博恒大債價反彈，不過，恒大景程今年底到期的兩隻美元債，已失守10美元關口。

市傳放售上海世茂深坑酒店 世茂：消息不實，詳情可見【下一頁】

內地地產中介流傳世茂集團 （00813） 擬22.5億元人民幣出售上海佘山世茂深坑酒店，世茂集團否認傳聞，收市跌8.2%，收報6.15元。

其他內房股午後跌幅都擴大，中國奧園 （03883） 跌10.8%，雅居樂集團 （03383） 跌9%，富力地產 （02777） 跌5.6%，萬科企業 （02202） 、合景泰富 （01813） 、中國恒大 （03333） 跌5至7%。

四大藍籌內房方面，碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 、中海外 （00688） 跌3%至4%，潤地 （01109） 跌幅更達5.9%。  

萬科郁亮：內房變僅有1成微利行業 自爆不再坐頭等艙，可見【下一頁】

穆迪最新報告指出，內房企業1月債務資本市場渠道依然趨弱，至1月25日，境內、境外債券的月內發行規模分別為13億美元、7億美元，較2021年境內、境外債券市場月均25億美元和29億美元的發行規模，明顯回落。該行同時預計，因應市場信心不足，今年中國房地產開發商的全國合約銷售額將下降5%至10%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

*內房股點睇：碧桂園 （02007） 、世荗 （00813） 值得買嗎，重溫《開市追揸沽》*

相關文章：

【正榮地產】正榮地產再插7%　此前澄清離岸債務證券及控股股東報道不實、集團營運仍屬正常

【內房危機】內房融資回暖？　1月房地產貸款較上季月均多3000億人幣　傳龍湖及旭輝共100億人幣中票獲註冊

【內房危機】彭博：監管機構要求中國資產管理公司介入助內房重組　中國華融正與世茂接觸

港股 穆迪 萬科企業（02202） 融創中國（01918） 世茂集團（00813） 雅居樂集團（03383） 中國奧園（03883）

上一篇文章

碧桂園2007、世荗813值得吸納？(有片)

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【滴滴出行】滴滴據報計劃裁員兩成　裁員通知料本月底完成　美股盤前跌逾1%
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