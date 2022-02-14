  • 17°C
香港時間 : 2022214日 (一) 11:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】內房股跌幅靠前　融創中國遭降評後曾插9%

股市 10:51 2022/02/14

分享：

【內房危機】內房股跌幅靠前　融創中國遭降評

近期內地房企調控政策稍放寬，惟個別內房股仍爆出不利消息，多家內房股周一早段跌幅靠前。融創中國 （01918） 上周五遭穆迪下調企業家族評級（CFR）﹐由「Ba3」下調至「B1」，融創中國周一早市跌幅不斷擴大，最多跌9%，一度失守10元，成交增至逾3億元。

穆迪同時將融創中國高級無抵押評級從「B1」下調至「B2」，評級展望由「穩定」調整為「負面」。

市傳放售上海世茂深坑酒店 世茂：消息不實，詳情可見【下一頁】

內地地產中介流傳世茂集團 （00813） 擬22.5億元人民幣出售上海佘山世茂深坑酒店，世茂集團否認傳聞後，最多跌近8%，低見6.18元。

至上午10時45分，其他內房股方面，中國奧園 （03883） 跌7.5%，雅居樂集團 （03383） 跌6.6%，萬科企業 （02202） 跌4.7%。

萬科郁亮：內房變僅有1成微利行業 自爆不再坐頭等艙，可見【下一頁】

穆迪最新報告指出，內房企業1月債務資本市場渠道依然趨弱，至1月25日，境內、境外債券的月內發行規模分別為13億美元、7億美元，較2021年境內、境外債券市場月均25億美元和29億美元的發行規模，明顯回落。該行同時預計，因應市場信心不足，今年中國房地產開發商的全國合約銷售額將下降5%至10%。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

*內房股點睇：碧桂園 （02007） 、世荗 （00813） 值得買嗎，重溫《開市追揸沽》*

相關文章：

【正榮地產】正榮地產再插7%　此前澄清離岸債務證券及控股股東報道不實、集團營運仍屬正常

【內房危機】內房融資回暖？　1月房地產貸款較上季月均多3000億人幣　傳龍湖及旭輝共100億人幣中票獲註冊

【內房危機】彭博：監管機構要求中國資產管理公司介入助內房重組　中國華融正與世茂接觸

港股 穆迪 萬科企業（02202） 融創中國（01918） 世茂集團（00813） 雅居樂集團（03383） 中國奧園（03883）

上一篇文章

【內房危機】市傳放售上海世茂深坑酒店　世茂：消息不實

下一篇文章

【開市追揸沽】港股可試二萬五？又到恒指季檢前瞻（附time code）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計近200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計近200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【烏克蘭危機】Nvidia瀉7%　Tesla失900關　俄羅斯斷供芯片原料風險增
【烏克蘭危機】Nvidia瀉7%　Tesla失900關　俄羅斯斷供芯片原料風險增
【內房危機】萬科郁亮：內房變僅有1成微利行業　自爆不再坐頭等艙
【內房危機】萬科郁亮：內房變僅有1成微利行業　自爆不再坐頭等艙
【美國加息】儲局官員紛為「雙倍加息」預期降溫
【美國加息】儲局官員紛為「雙倍加息」預期降溫
【HSBC】滙豐2月22日放榜　審議會否派息　分析料去年多賺1倍
【HSBC】滙豐2月22日放榜　審議會否派息　分析料去年多賺1倍
【利孝和夫人】利陸雁群離世、享年98歲　家人傍晚發訃告：家中安詳離世
【利孝和夫人】利陸雁群離世、享年98歲　家人傍晚發訃告：家中安詳離世
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款