【內房危機】內房股跌幅靠前　融創中國遭降評後曾插9%

▲ 【內房危機】內房股跌幅靠前 融創中國遭降評

近期內地房企調控政策稍放寬，惟個別內房股仍爆出不利消息，多家內房股周一早段跌幅靠前。融創中國 （01918） 上周五遭穆迪下調企業家族評級（CFR）﹐由「Ba3」下調至「B1」，融創中國周一早市跌幅不斷擴大，最多跌9%，一度失守10元，成交增至逾3億元。

穆迪同時將融創中國 高級無抵押評級從「B1」下調至「B2」， 評級展望由「穩定」調整為「負面」。

內地地產中介流傳世茂集團 （00813） 擬22.5億元人民幣出售上海佘山世茂深坑酒店，世茂集團否認傳聞後，最多跌近8%，低見6.18元。

至上午10時45分，其他內房股方面，中國奧園 （03883） 跌7.5%，雅居樂集團 （03383） 跌6.6%，萬科企業 （02202） 跌4.7%。

穆迪最新報告指出，內房企業1月債務資本市場渠道依然趨弱， 至1月25日，境內、境外債券的月內發行規模分別為13億美元、7億美元，較2021年境內、境外債券市場月均25億美元和29億美元的發行規模，明顯回落。該行同時預計，因應市場信心不足， 今年中國房地產開發商的全國合約銷售額將下降5%至10%。

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*內房股點睇：碧桂園 （02007） 、世荗 （00813） 值得買嗎，重溫《開市追揸沽》*

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