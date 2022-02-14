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【元宇宙】蘋果VR/AR眼鏡FaceTime通話　或以Memojis、同播同享為核心

科技 10:53 2022/02/14

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蘋果的VR/AR眼鏡，將能實時確定一個人的面部表情，帶來更逼真的臨場體驗。（法新社）

有蘋果（Apple）開發者早前從App Store的上傳日誌及原始編碼內發現「realityOS」操作系統內容，推測蘋果正在開發的VR/AR眼鏡操作系統。之前曾對此作出預告的《彭博》科技記者Mark Gurman報道，在該VR/AR眼鏡上進行的FaceTime通話，或會以Apple現有的Memojis和SharePlay同播同享功能為核心。

【元宇宙】Mozilla棄用VR版Firefox　源代碼將移植至Wolvic使用

Gurman在最新的Power On新聞時事通訊提到，「想像在一個VR版本的FaceTime，你和數十人在一個會議室裡，但你看到的不是他們的真實面孔，而是他們的3D版本Memojis。」他認為蘋果的VR/AR眼鏡，將能實時確定一個人的面部表情，帶來更逼真的臨場體驗。同時，他還預期在VR/AR操作系統將大量使用SharePlay，允許多個VR/AR眼鏡佩戴者一同體驗音樂、電影和遊戲。

Memojis、SharePlay為現有iOS系統技術

Apple在2018年的iOS 12系統中引入了Memojis，而SharePlay則是去年隨iOS 15.1系統而到來的技術。

【元宇宙】Meta旗下社交平台加入虛擬頭像　可錄動畫+變表情貼圖

外媒《MacRumors》指出，Apple近年來發布的許多新功能，例如ARKit、Apple Map中的AR步行導航、帶有動態頭部追蹤的空間音頻和LiDAR（光學雷達掃描儀），從長遠來看，都可能是為其VR/AR眼鏡作準備，使用戶先行熟悉該VR/AR眼鏡的一些功能。因此Memoji和SharePlay為這戰略的一部分，似乎亦是相當合理。

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責任編輯：陳卓賢

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