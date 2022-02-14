越南15日起恢復國際航班 數量不受限制

越南在新冠肺炎疫情爆發初期實施嚴格邊境控制，阻止病毒蔓延。越南國營媒體報道，越南將從周二（15日）起取消所有國際航班限制。越南當局表示，航班數目將恢復至疫情前水平。據悉越南今年初已開始恢復部分國際航班，並放寬隔離要求。

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越南國營媒體Tuoi Tre周日（13日）報道，越南將從周二起取消所有對國際航班的疫情限制，航班數目將不再受限。報道引述越南民航局副局長Dinh Viet Son指，航班數目將恢復至疫情前水平。越南已經向合作夥伴通報政策改變，目前僅中國尚未同意恢復商業航班往來。

越南在疫情爆發初期實施嚴格邊境控制，對國內旅遊業造成沉重打擊，據報旅遊業佔越南國內生產總值1成。越南今年年初起逐步恢復和15國的國際航班，同時放寬隔離要求，已接種疫苗旅客只需隔離3日。

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越南自疫情爆發以來共錄得近250萬宗確診個案，共約3.9萬人染疫離世。官方數據指其近98%人口已經完成2劑疫苗接種。

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責任編輯：李俊儀