  • 17°C
香港時間 : 2022214日 (一) 11:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

越南15日起恢復國際航班 數量不受限制

環球社會熱點 10:52 2022/02/14

分享：

越南在新冠肺炎疫情爆發初期實施嚴格邊境控制，阻止病毒蔓延。越南國營媒體報道，越南將從周二（15日）起取消所有國際航班限制。越南當局表示，航班數目將恢復至疫情前水平。據悉越南今年初已開始恢復部分國際航班，並放寬隔離要求。

越南醫護搞錯預防針 18名嬰兒誤打新冠疫苗 【下一頁】

越南國營媒體Tuoi Tre周日（13日）報道，越南將從周二起取消所有對國際航班的疫情限制，航班數目將不再受限。報道引述越南民航局副局長Dinh Viet Son指，航班數目將恢復至疫情前水平。越南已經向合作夥伴通報政策改變，目前僅中國尚未同意恢復商業航班往來。

越南在疫情爆發初期實施嚴格邊境控制，對國內旅遊業造成沉重打擊，據報旅遊業佔越南國內生產總值1成。越南今年年初起逐步恢復和15國的國際航班，同時放寬隔離要求，已接種疫苗旅客只需隔離3日。

越南擬重開富國島旅遊 刺激經濟復甦 【下一頁】

越南自疫情爆發以來共錄得近250萬宗確診個案，共約3.9萬人染疫離世。官方數據指其近98%人口已經完成2劑疫苗接種。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

扮salt bae灑鹽疑諷高官 越南河粉店主被警問話
2021/11/19
扮salt bae灑鹽疑諷高官 越南河粉店主被警問話
越南公安部長食奢華大餐挨轟 曾到倫敦馬克思墓前獻花
2021/11/09
越南公安部長食奢華大餐挨轟 曾到倫敦馬克思墓前獻花
越南醫護搞錯預防針 18名嬰兒誤打新冠疫苗
2021/11/05
越南醫護搞錯預防針 18名嬰兒誤打新冠疫苗
越南擬重開富國島旅遊 刺激經濟復甦
2021/09/10
越南擬重開富國島旅遊 刺激經濟復甦
越南男子播毒判囚5年 違反隔離令感染8人
2021/09/07
越南男子播毒判囚5年 違反隔離令感染8人

你可能感興趣

扮salt bae灑鹽疑諷高官 越南河粉店主被警問話
13:33 2021/11/19
扮salt bae灑鹽疑諷高官 越南河粉店主被警問話
越南公安部長食奢華大餐挨轟 曾到倫敦馬克思墓前獻花
12:22 2021/11/09
越南公安部長食奢華大餐挨轟 曾到倫敦馬克思墓前獻花
越南醫護搞錯預防針 18名嬰兒誤打新冠疫苗
20:35 2021/11/05
越南醫護搞錯預防針 18名嬰兒誤打新冠疫苗
疫情 出入境資訊 出入境管制 防疫措施 越南 疫苗 旅遊行業

上一篇文章

加拿大警方清場成功 美加跨境大橋重開

下一篇文章

美國烏克蘭元首通電 澤連斯基邀拜登訪問當地
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新加坡疫情】5日3度確診破萬 王乙康：或與Omicron共存
【新加坡疫情】5日3度確診破萬 王乙康：或與Omicron共存
新型冠狀肺炎全球疫情（02月14日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月14日 時間11:00）
俄烏局勢若升級 3大市場料受創
俄烏局勢若升級 3大市場料受創
【新加坡疫情】一周平均確診破萬 衛生部：預期之內
【新加坡疫情】一周平均確診破萬 衛生部：預期之內
日本擬下月放寬入境限制 升旅客上限兼縮短隔離日
日本擬下月放寬入境限制 升旅客上限兼縮短隔離日
烏克蘭美女軍人出征TikTok 與俄羅斯打政治宣傳戰
烏克蘭美女軍人出征TikTok 與俄羅斯打政治宣傳戰
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款