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美國烏克蘭元首通電 澤連斯基邀拜登訪問當地

環球政治 10:34 2022/02/14

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俄羅斯早前繼續加強邊境軍事部署，烏克蘭仍面對重大入侵風險。美國總統拜登日前與烏克蘭總統澤連斯基通電，拜登重申一旦俄羅斯入侵烏克蘭，美國將果斷及迅速作出回應。烏方官員表示，澤連斯基邀請拜登，盡早訪問烏克蘭，惟美方官員表明此事非常困難。

多國促國民離烏克蘭 拜登警告普京付沉重代價 【下一頁】

白宮周日（13日）表示，拜登（Joe Biden）與澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通電時表明，若俄軍有進一步軍事行動，美國將聯同盟友作出果斷及迅速回應。同時，雙方亦同意持續透過外交手段，防止俄軍在烏克蘭邊境加強軍事部署。

一名高層烏克蘭官員透露，會上澤連斯基再次呼籲美國提供更多軍事及財政支援，亦邀請科登盡早訪問烏克蘭，並指出強大財政支持能向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）展示，西方國家支持烏克蘭。但美國官員表明，拜登近期不可能到訪烏克蘭。

俄烏局勢若升級 3大市場料受創 【下一頁】

美國新聞網絡（CNN）引述華府官員報稱，美國持續向烏方提供安全支援，強調美方最近積極探索，為烏克蘭作出總體經濟援助。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）同日強烈警告，美國相信俄羅斯會在本周入侵烏克蘭，但仍希望外交手段能解決。沙利文指出，按照俄軍現時部署，估計在北京冬奧完結前（即20日）入侵烏克蘭。

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https://dynamic.hket.com/article/71f3

責任編輯：吳漢培

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