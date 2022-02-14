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【美國加息】黑石：美國通脹未見頂　「今年有可能多息多於4次」

宏觀解讀 10:30 2022/02/14

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【美國加息】黑石：美國通脹未見頂　「今年有可能多息多於4次」

美國通脹風險愈益受關注，黑石集團（Blackstone）私人財富管理部首席投資策略師Joseph Zidle接受本報專訪時認為，此輪通脹由勞工市場及房價兩大因素推動，預期通脹會較市場預期持續更長時間，估計今年通脹平均約4.5%，明年會繼續上升。

Zidle指，市場對加息預期升溫，所以今年最終加息4次也不會意外，甚至有可能多於4次，預期每次25點子，「若聯儲局要加息50點子，事前必須與市場良好溝通，因市場不喜歡驚喜」。

聯儲局官員戴利：加息應採取衡量步伐【下一頁】

美國1月非農就業人口增加46.7萬人，遠勝預期；1月平均時薪按月增加0.7%，亦較預期為高。Zidle指，現時勞工市場偏緊，帶動工資上升，變相推動通脹上揚，而勞工市場與樓市走勢一般同步，更多人就業意味更多人可承受按揭貸款。

「房地產一般貢獻經濟約三分一，但去年12月只佔約五分一，因房價在CPI一般較滯後。」Zidle稱房價指數處歷史高位，而房價指數一般領先約14至18個月，意味CPI將繼續上升。

陳茂波：港銀體系流動資金充裕　美國加息不至令港元拆息向上【下一頁】

傳統上，加息會對樓市構成負面影響，但Zidle認為，當勞工市場強勁，市民均希望購買房屋時，即使利率上調，仍然會考慮置業，只是置業的地點或會微調，如搬至遠離市中心地方。「在家工作模式趨普及，更多工作容許員工彈性上班，估計會令更多人搬去美國南部或西南部。」

全文可見【黑石：美股或挫2成 全年仍望平收

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*關注本周儲局議息對美股短綫有何影響，重溫《開市追揸沽》譚智樂分析*

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經濟 貨幣政策 加息 美國 通脹 CPI 美國聯儲局

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