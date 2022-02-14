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【大行報告】大和：第五波疫情損燃氣消耗量、短期難加煤氣費　降煤氣目標價及評級

股市 10:17 2022/02/14

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【大行報告】大和：第五波疫情損燃氣消耗量、短期難加煤氣費　降煤氣目標價及評級

本港第五波疫情仍未有遏止跡象，大和資本認為，第五波疫情肆虐，暫未未見到疫情受控，預期會對本港燃氣消耗及加煤氣費預期造成負面影響，因此調低中華煤氣 （00003） 目標價13%至13.5元，評級由「買入」降至「跑贏大市」。

煤氣夥IDG資本成立全國首隻零碳科技投資基金【下一頁】

大和調低煤氣2021至2023年燃氣銷售量預測，由2770萬至2860萬能量焦耳，降到3030萬至3130萬能量焦耳，同時相信煤氣在目前的經濟環境及疫情下，難以調高煤氣費，意味煤氣難以將成本上漲轉嫁至消費者。

大和將2021至2022年煤氣費預測，調低0.4%至1.2%，到每能量焦耳0.278至0.288元人民幣。該行指，不排除政府會進一步收緊社交距離防疫措施，意味或再削弱煤氣消耗量。

煤氣料維持20送1紅股

與其他城市燃氣商一樣，煤氣看到去年內地燃氣業務的毛利率受壓，去年首11個月每立方米僅0.5元人民幣，較上半年的0.55元人民幣為低，因此大和調低煤氣內地業務息稅前盈利率，由18%降到12%至13%，同時因應內房市場疲弱，將2021至2023年接駁用戶預測降至每年110萬。

不過，大和指，即使中港燃氣業務遇冷風，但煤氣仍是防守性高的周期性股份，預期新能源業務於2021至2023年強勁增長，因此煤氣會維持20送1紅股。

*煤氣 （00003） 欲收息哪個價位可買，重《開市追揸沽》譚智樂話你知*

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港股 香港中華煤氣（00003） 疫情 防疫措施 煤氣費 目標價 煤氣 大行報告 中華煤氣
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