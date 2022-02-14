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【會計師公會】會長方蘊萱：「一人一票選會長」非優先議題　認業界人才流失加劇

宏觀解讀 10:16 2022/02/14

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【會計師公會】會長方蘊萱：「一人一票選會長」非優先議題　認業界人才流失加劇

會計師公會2018年會員特別大會通過「一人一票選會長」議案，及至去年初諮詢業界意見。在諮詢結束不久，港府6月提出擴大財務匯報局監管範圍代替公會部分職能，改革選會長機制未有大進展，會計師公會本屆會長方蘊萱坦言，現屆理事會對1人1票選會長「無好鮮明立場」，今年亦須調配資源在權力交接等議題，目前無時間表推動。

隨會計師公會改制，上屆會長鄭中正曾憂慮引發「退會潮」，方蘊萱去年11月、12月要求會員更新會籍，暫時約1,800名會員未更新，數據與前年同期相若，無見到出現退會潮。

近兩年香港社會巨變，移民數字回升，方蘊萱稱，即使外界常提及外資難入香港，但香港會計業界專業人員在私人機構、監管機構、初創企業，以至內地、大灣區和國際發展都有機會，會計師事務所面對人才流失壓力嚴重，業界正循增加薪酬、福利挽留人手。

方蘊萱表示，行業未有統計人才流失規模，但個人感到今年人才流動壓力較去年增。

方蘊萱訪問全文：

會計師公會：核心監管職能 年內可交接

「1人1票選會長」？ 暫無時間表

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