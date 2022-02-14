  • 17°C
香港時間 : 2022214日 (一) 11:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】滙豐4分行員工確診　又一城、尖沙咀等4分即日起暫停服務

Hot Talk 09:48 2022/02/14

分享：

【第五波疫情】滙豐4分行員工確診　又一城、尖沙咀等4分即日起暫停服務

HSBC滙豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，4家分行由即日（2月14日）起暫停服務，直至另行通知。滙豐指，有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。滙豐銀行已要求該行所有員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。

名稱 地址 確診員工於分行最後上班日期
又一城分行 九龍塘達之路80號又一城LG2-01 2月7日
海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心 尖沙咀廣東道5號海洋中心三階351-60號 2月7日
荃灣分行 新界荃灣青山公路210號富華中心1樓4A， 4B（A-C）， 5及6號舖 2月5日
黃埔花園分行及卓越理財中心 黃埔花園第4期商場地下G6， 6A及G7號舖 2月7日及2月11日

相關文章：【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計近200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）

相關文章：【第五波疫情】恒生6分行員工染疫　沙田、上水等4分行明起暫停營業

相關文章：【HSBC】滙豐2月22日放榜　審議會否派息　分析料去年多賺1倍

開啟hket App，閱讀全文
疫情 黃埔花園 又一城 滙豐控股（00005） 銀行 九龍塘 尖沙咀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計近200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計近200間　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【烏克蘭危機】Nvidia瀉7%　Tesla失900關　俄羅斯斷供芯片原料風險增
【烏克蘭危機】Nvidia瀉7%　Tesla失900關　俄羅斯斷供芯片原料風險增
【內房危機】萬科郁亮：內房變僅有1成微利行業　自爆不再坐頭等艙
【內房危機】萬科郁亮：內房變僅有1成微利行業　自爆不再坐頭等艙
【美國加息】儲局官員紛為「雙倍加息」預期降溫
【美國加息】儲局官員紛為「雙倍加息」預期降溫
【HSBC】滙豐2月22日放榜　審議會否派息　分析料去年多賺1倍
【HSBC】滙豐2月22日放榜　審議會否派息　分析料去年多賺1倍
【利孝和夫人】利陸雁群離世、享年98歲　家人傍晚發訃告：家中安詳離世
【利孝和夫人】利陸雁群離世、享年98歲　家人傍晚發訃告：家中安詳離世
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款