▲ 【第五波疫情】滙豐4分行員工確診 又一城、尖沙咀等4分即日起暫停服務

HSBC滙豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，4家分行由即日（2月14日）起暫停服務，直至另行通知。滙豐指，有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。滙豐銀行已要求該行所有員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。

名稱 地址 確診員工於分行最後上班日期 又一城分行 九龍塘達之路80號又一城LG2-01 2月7日 海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心 尖沙咀廣東道5號海洋中心三階351-60號 2月7日 荃灣分行 新界荃灣青山公路210號富華中心1樓4A， 4B（A-C）， 5及6號舖 2月5日 黃埔花園分行及卓越理財中心 黃埔花園第4期商場地下G6， 6A及G7號舖 2月7日及2月11日

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