Bowtie 自願醫保額外保障　支援新冠病毒快速檢測

隨著新冠肺炎單日確診個案首次突破 1,000 宗，香港人正面對兩年來最嚴峻的疫情。疫情加劇無疑對醫療系統帶來沉重負荷，市民也更為擔憂自身的健康狀況，而Bowtie也觀察到在家快速檢測的需求正日漸增加。



Bowtie 一直思考港人在面對不同境況下最需要的援助，致力為客戶的健康出一分力。在第五波疫情肆虐之際，我們相信及早檢測能令大家感到安心之餘，亦可採取措施減低身邊親友的感染機會。在這個關鍵時刻，我們決定將新冠病毒測試納入 Bowtie 自願醫保保障範圍之內。



由即日起至 2022 年 3 月 31 日，每位 Bowtie 自願醫保受保人可索償最多兩次新冠病毒測試費用，每次索償上限為港幣100 元。所有新舊客戶及合資格檢測（包括快速抗原測試及核酸檢測）均適用。如欲了解更多是次保障範圍及索償方法，請前往我們的官方網站查看。



Bowtie團隊上下深明疫情來勢洶洶，港人對安全快捷的檢測途徑需求更迫在眉睫，故集合各部門之力，僅以72小時就由概念到如今完成策劃並推出市面。Bowtie團隊衷心希望在困難時間能與港人並肩作戰，早日走出疫情陰霾。



自願醫保網上索償，只需簡單步驟就可完成。



關於Bowtie

Bowtie （「保泰人壽」）是持牌人壽保險公司及香港首間虛擬保險公司，致力於填補健康的保障缺口及改變港人獲得醫療保障的方式。Bowtie透過創新科技及醫療專業，提供零中介、免佣金，更方便的網上平台，讓客戶隨時隨地獲得食衞局認可的「自願醫保計劃」產品報價、核保及索償服務。Bowtie獲得三井物産、香港永明金融有限公司及多間國際投資公司共同支持。欲了解更多資訊，請瀏覽：http://www.bowtie.com.hk



(特約)