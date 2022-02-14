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【港股市況】恒生指數早段跌逾300點　中石油、中海油逆市升逾3%（不斷更新）

股市 09:47 2022/02/14

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港股市況不斷更新

美股上周五下挫，恒生指數今早承接低開181點，開報24725點。友邦 （01299） 逆市升0.5%；滙豐 （00005） 升0.8%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

財經日誌：

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    +4

即市走勢：

【09：46】恒指跌幅進一步擴大至近400點，跌380點，報24527點。

【09：41】大市跌幅擴大至328點，報24577點。

【09：39】【回購】泰格醫藥回升4%　擬斥最多5億人幣回購A股、每股作價以120元人幣為上限

【09：38】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 最新齊升逾3%。

【09：30】油價升逾3%創7年新高，中石油 （00857） 逆市升逾2%；中海油 （00883） 升逾3%破頂；中石化 （00386） 升0.7%。

【烏克蘭危機】布油越95關創7年高　美促國民48小時內離開烏克蘭、傳拜登稱俄羅斯將於16日「入侵」

【09：28】正榮系上周急瀉後，正榮地產 （06158） 今早反彈4%；正榮服務 （06958） 反彈半成。

【09：24】恒生指數低開181點，開報24725點。友邦 （01299） 逆市升0.5%；滙豐 （00005） 升0.8%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【HSBC】滙豐2月22日放榜　審議會否派息　分析料去年多賺1倍

【08：58】恒指黑期跌約160點，報24672點；道指期貨升68點，34806點。

【08：42】正榮地產澄清離岸債務證券及控股股東報道不實：集團營運仍屬正常

【08：11】【盈喜】盛業料去年溢利按年增30%

【07：57】【醫美股】醫思健康新設健康醫療中心及高端影像中心

【07：45】【開市9點半】領展研售赤柱廣場物業　萬科郁亮：內房已進入「黑鐵時代」

更多港股ADR及中概股收市：

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    +2

【07：45】港股ADR收報24661點，跌244點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報58.99元，較港收市價低0.01元或0.01%；騰訊 （00700） ADR折合報469.62元，較港收市價低7.38元或1.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報119.21元，較港收市價低3.19元或2.6%。

【07：30】通脹超預期，儲局官員挺大幅加息，環球大行紛紛上調加息預測，加上烏克蘭緊張局勢升溫，道指一度瀉621點，收市跌503點，報34738點；標指跌85點，報4418點；納指跌394點或2.78%，報13791點。

即睇美股收市：

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    +6

港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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