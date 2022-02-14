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【恒指ADR+夜期】印度禁54款中國App　騰訊阿里外圍挫（不斷更新）

股市 23:00 2022/02/14

分享：

俄烏局勢有轉機，夜期轉升28點。印度禁54款中國App，阿里巴巴 （09988） 美股及騰訊 （00700） ADR弱勢，較港低近1%。冬海集團SEA遭摩通下調目標價，由420美元減至250美元，SEA股價急跌15%，報134.47美元。

【騰訊持股】印度禁止54款中國App　SEA旗艦遊戲Free Fire在列、股價暴跌16%

ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 59.00 0.0%
美團ADR 222.86 +1.5%
騰訊ADR 468.57 -0.7%
阿里巴巴美股 117.76 -0.8%

市場聚焦烏克蘭局勢，就連當炒的銀行股亦受累，渣打倫敦股價低港2.9%，折算報56.19港元，滙豐低港0.8%，折算報58.47港元。夜期跌幅收窄至14點。

北水繼續走資，今日走24.8億元，美團 （03690） 、中移動 （00941） 走資最多，各錄逾4億元淨流出，吉利 （00175） 亦走資3.9億元，比亞迪 （01211） 及潤啤 （00291） 亦各有逾3億元淨沽；藥明生物 （02269） 逆市吸資3.5億元。

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美股上周五下挫，恒生指數今早承接低開181點，早段曾跌約400點，恒生指數收報24556點，跌350點，成交1138億元。科技、內房股下挫，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 跌3%；融創 （01918） 跌逾11%；中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市揚。

美股動態不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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財經日誌：

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即市走勢：

【18：05】恒指夜期跌90點，報24347點，低水210點。

【16：10】恒生指數收報24556點，跌350點，成交1138億元。科技、內房股下挫，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 跌3%；融 （01918） 創跌逾11%；中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市揚。

【16：00】恒生指數U盤前跌342點，報24563點。

【15：46】美團 （03690） 尾市跌近4%；阿里巴巴 （09988） 跌3%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【15：36】港股尾市跌近400點，報24514點。

【15：06】上證全日跌近1%；深證跌0.8%；創業板指跌0.5%。

【14：52】恒指維持逾300點跌幅，跌350點，報24556點。

【14：50】【銀行業績】星展香港料美國今年加息3至4次　淨利息收益率有望升至1.65%

【14：30】【大行報告】花旗調高滙豐HSBC目標價兩成　料英美加息將推高淨利息收入

【14：26】潤電 （00836） 跌幅擴大至8%，低見18.52元。

【14：25】信達生物 （01801） 跌逾7%，破底低見29元。

【14：24】平保 （02318） 午後跌4%，低見66.1元。

【14：04】融創 （01918） 跌幅擴大至11%，低見9.72元。

【13：52】港股午後跌幅再次擴大至近400點，報24527點，跌380點。

【13：43】滙豐 （00005） 逆市升0.8%，報59.5元日內高位。

【HSBC滙豐】滙豐委任林慧虹擔任香港區行政總裁　林慧虹：要做「香港銀行」

【13：27】美團 （03690） 午後跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌逾2%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾1%。

【13：24】中海外 （00688） 跌3%；潤地 （01109） 跌半成；恒大 （03333） 跌逾6%；碧桂園 （02007） 跌近4%；雅居樂 （03383） 跌逾8%；融創 （01918） 跌一成；世茂 （00813） 跌7%。

【13：04】潤電 （00836） 午後跌半成；中國電力 （02380） 跌近4%；龍源電力 （00916） 跌逾3%。

【13：02】港股午後初段跌近300點，報24618點，跌288點。

【13：02】【生科股】歸創通橋2190再插9%創新低　去年收入雖大增5.5倍、惟產生重大虧損

【12：10】【友邦1299】瑞信：料友邦去年新業務價值增17%　惟本港爆疫將目標價降至104元

【12：00】恒生指數半日跌312點，報24594點，成交644億元。美團 （03690） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；中石油 （00857） 逆市升逾3%；中海油 （00883） 升逾1%；正榮系續挫。

【11：49】正榮地產 （06158） 最新跌13%，低見1.02元；正榮服務 （06958） 跌一成，低見1.43元。

【11：42】恒指中午收市前跌約307點，報24598點。

【11：35】【新冠藥物】開拓藥業新冠藥物臨床試驗完成中國首例給藥、股價飆3成　去年曾稱「未達統計顯著性」

【11：30】上證半日跌0.6%；深證跌0.5%；創業板指跌0.3%。

【11：13】吉利 （00175） 跌3%；比亞迪 （01211） 、長汽 （02333） 跌逾1%；廣汽 （02238） 跌近1%。

【11：05】開拓藥業 （09939） 最新逆市升25%，高見12.5元。開拓藥業公布，於2月10日，普克魯胺治療輕中症新冠患者全球多中心III期臨床試驗（NCT04869228）已在深圳市第三人民醫 院完成中國首例受試者入組及給藥。

【10：58】電力股下跌，潤電 （00836） 跌近4%；中國電力 （02380） 跌近3%；龍源電力 （00916） 跌逾2%。

【10：53】【內房危機】市傳放售上海世茂深坑酒店　世茂：消息不實

【10：53】【內房危機】內房股跌幅靠前　融創中國遭降評後曾插9%

【10：49】舜宇 （02382） 升幅擴大至逾3%，高見195.7元。

【10：47】港股跌幅收窄至300點內，恒指跌293點，報24613點。

【10：41】內房下跌，中海外 （00688） 跌逾2%；潤地 （01109） 、恒大 （03333） 跌逾4%；碧桂園 （02007） 跌逾2%；雅居樂 （03383） 跌近7%；融創 （01918） 跌逾8%；世茂 （00813） 跌逾7%。

【10：17】【大行報告】大和：第五波疫情損燃氣消耗量、短期難加煤氣費　降煤氣目標價及評級

【10：05】正榮地產 （06158） 最新跌逾7%；正榮服務 （06958） 跌近3%。

【10：03】信達生物 （01801） 跌逾5%，低見29.4元。

【10：02】恒指跌勢略喘定，最新跌約340點，報2457點。

【09：58】【異動股】歌禮製藥抽升逾一成　宣布向歐洲多個國家遞交利托那韋上市許可申請

【09：48】舜宇 （02382） 逆市升1%；瑞聲 （02018） 偏軟跌0.2%；丘鈦 （01478） 跌逾1%；高偉電子 （01415） 跌近1%。

【手機設備股】舜宇1月手機鏡頭出貨量按年跌11%　丘鈦手機攝像頭模組銷量升31%

【09：48】阿里巴巴 （09988） 跌逾3%；騰訊 （00700） 跌逾2%；美團 （03690） 跌逾4%。大市最新跌411點，報24494點。

【09：48】藥明生物 （02269） 逆市反彈逾2%，高見58.6元。

【09：46】恒指跌幅進一步擴大至近400點，跌380點，報24527點。

【09：41】大市跌幅擴大至328點，報24577點。

【09：39】【回購】泰格醫藥回升4%　擬斥最多5億人幣回購A股、每股作價以120元人幣為上限

【09：38】中石油 （00857） 、中海油 （00883） 最新齊升逾3%。

【09：30】油價升逾3%創7年新高，中石油 （00857） 逆市升逾2%破頂；中海油 （00883） 升逾3%；中石化 （00386） 升0.7%。

【烏克蘭危機】布油越95關創7年高　美促國民48小時內離開烏克蘭、傳拜登稱俄羅斯將於16日「入侵」

【09：28】正榮系上周急瀉後，正榮地產 （06158） 今早反彈4%；正榮服務 （06958） 反彈半成。

【09：24】恒生指數低開181點，開報24725點。友邦 （01299） 逆市升0.5%；滙豐 （00005） 升0.8%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌逾1%。

【HSBC】滙豐2月22日放榜　審議會否派息　分析料去年多賺1倍

【08：58】恒指黑期跌約160點，報24672點；道指期貨升68點，34806點。

【08：42】正榮地產澄清離岸債務證券及控股股東報道不實：集團營運仍屬正常

【08：11】【盈喜】盛業料去年溢利按年增30%

【07：57】【醫美股】醫思健康新設健康醫療中心及高端影像中心

【07：45】【開市9點半】領展研售赤柱廣場物業　萬科郁亮：內房已進入「黑鐵時代」

更多港股ADR及中概股收市：

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【07：45】港股ADR收報24661點，跌244點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報58.99元，較港收市價低0.01元或0.01%；騰訊 （00700） ADR折合報469.62元，較港收市價低7.38元或1.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報119.21元，較港收市價低3.19元或2.6%。

【07：30】通脹超預期，儲局官員挺大幅加息，環球大行紛紛上調加息預測，加上烏克蘭緊張局勢升溫，道指一度瀉621點，收市跌503點，報34738點；標指跌85點，報4418點；納指跌394點或2.78%，報13791點。

即睇美股收市：

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港股上日市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股

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