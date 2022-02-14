【第五波疫情】中信銀行2分行員工染疫　 銅鑼灣及將軍澳分行今日起暫停營業

▲ 【新五波疫情】中信銀行2分行員工染疫 銅鑼灣及將軍澳分行今日起暫停營業

中信銀行(國際) （0998） 於2月12日晚上獲悉位於軒尼詩道525號澳門逸園中心1樓至2樓之銅鑼灣分行一位員工於2月12日進行2019冠狀病毒病快速測試結果呈陽性及後於2月13日初步確診，隨即於2月13日在該分行進行深層清潔及消毒。該位員工主要提供開戶服務，最後上班日期 為2月10日（星期四）。

另外，該行於2月13日晚上獲悉位於重華路八號東港城商舖217G及233號舖之將軍澳分行一位客戶經理於2月13日進行2019冠狀病毒病快速測試結果呈陽性。該位客戶經理最後上班日期為2月7日（星期一）。該行將於2月14日在該分行進行深層清潔及消毒。

為保障客戶和員工的安全，該兩家分行於2月14日起暫停服務直至另行通知，該分行全部員工及曾經與該位初步確診員工有密切接觸之員工已獲安排接受檢測及於重返工作崗位前進行自我隔離。

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編輯：姚卓然