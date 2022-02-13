▲ 【第五波疫情】恒生6分行員工染疫 沙田、上水等4分行明起暫停營業

恒生銀行 （00011） 宣布，沙田、上水新豐路、黃大仙及土瓜灣分行，因共有6名員工通知初步確診，2月14日起將暫停服務，以進行徹底清潔及消毒。

4間有員工染疫的分行當中，以沙田分行的染疫員工數目最多，共有3人初步確診。3人的的最後上班日期為2月10日，當中2人主要負責後勤工作，無需與客戶接觸；而另1名員工則在櫃位提供銀行服務。

恒生表示，為審慎起見會安排在該分行進行深層清潔及消毒。相關分行全部員工會安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

上水新豐路分行的初確員工，最後上班日2月9日，主要負責後勤工作。

黃大仙分行的初確員工最後上班日2月11日，主要與特定客戶會面和提供服務。

土瓜灣分行的初確員工最後上班日期2月9日，主要負責該分行後勤工作，無需與客戶接觸。

相關文章：

【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾180間 一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）

【第五波疫情】中銀6分行有員工初確需停業 涉永安大廈、鰂魚涌、奧海城等分行

【HSBC】滙豐2月22日放榜 審議會否派息 分析料去年多賺1倍

【保就業】獨立股評人David Webb：前年「保就業」超支近百億 酒吧、健身房等只佔總資助近1成（附十大資助企業表）