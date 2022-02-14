【開市9點半】領展研售赤柱廣場物業　萬科郁亮：內房已進入「黑鐵時代」

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【ET財經早點1分鐘】烏克蘭局勢未降溫 股市恐受壓 關注周四公布 儲局會議紀錄
領展 （00823） 或賣資產，擬出售赤柱廣場物業，包括戶外表演場地，以及旁邊的重建古蹟美利樓，物業估值約14.5億元。至於內地房地產行業，內地房企龍頭之一萬科 （02202） 主席郁亮在年會發言時對行業作出警示，指出行業正進入縮表出清去金融化階段，並形容已進入「黑鐵時代」。值得留意的是，以往內房的毛利率有約兩成至3成水平，不過，根據郁亮最新的說法，即已跌至1成水平。
另外，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室指，預期亞洲（日本除外）指數將實現中雙位數回報，並建議關注5類高股息股，包括能源、金融、醫療保健、科技硬體和必需消費品。
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欄名 : 開市9點半