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【開市9點半】領展研售赤柱廣場物業　萬科郁亮：內房已進入「黑鐵時代」

股市 06:45 2022/02/14

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領展 （00823） 或賣資產，擬出售赤柱廣場物業，包括戶外表演場地，以及旁邊的重建古蹟美利樓，物業估值約14.5億元。至於內地房地產行業，內地房企龍頭之一萬科 （02202） 主席郁亮在年會發言時對行業作出警示，指出行業正進入縮表出清去金融化階段，並形容已進入「黑鐵時代」。值得留意的是，以往內房的毛利率有約兩成至3成水平，不過，根據郁亮最新的說法，即已跌至1成水平。

另外，瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室指，預期亞洲（日本除外）指數將實現中雙位數回報，並建議關注5類高股息股，包括能源、金融、醫療保健、科技硬體和必需消費品。

重點新聞：

1） 【領展823】領展研售赤柱廣場物業、估值14.15億　接獲一買家主動收購意向書

2） 【美股一周前瞻】聚焦周四FOMC會議紀要　多位儲局官員將講話　Nvidia、Walmart等業績放榜

3） 【大行看法】高盛調低標指年底目標至4900點　什麼情況會跌穿4000點？

4） 【美國加息】儲局官員紛為「雙倍加息」預期降溫

5） 【電動車電池】A股股王寧德時代否認遭美國制裁　澄清與Tesla 協商失敗屬謠言

6） 【內房危機】萬科郁亮：內房變僅有1成微利行業　自爆不再坐頭等艙

7） 【異動股】正榮地產急跌66%　內媒：傳拒贖回永續債、正榮否認　據報部分持股被斬倉並非大股東歐宗榮

8） 【大行報告】瑞銀上調亞洲2022年盈利增長預測　區內股市料實現雙位數回報

9） 【光伏股】福萊特玻璃33億人幣買兩石英岩礦　收購市盈率22倍

*每星期首個交易日《開市追揸沽》助你看清市場形勢，做好一周投資部署*

上周五港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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