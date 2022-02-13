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【HSBC】滙豐2月22日放榜　審議會否派息　分析料去年多賺1倍

股市 22:16 2022/02/13

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滙豐2月22日放榜，分析料去年多賺1.2倍。

英國銀行股即將迎來業績期，其中滙豐 （00005） 將於2月22日放榜，以及審議會否派發2021年第二次股息。英倫銀行由倡議實施負利率轉為加息0.25厘，只是短短1年時間，包含滙豐在內的英國四大銀行已較去年面對截然不同的經營環境。外電引述市場預測指，滙豐、巴克萊（Barclays）、萊斯銀行（Lloyds）及國民西敏銀行（NatWest）四行，去年預計合共錄得340億元（英鎊，下同）盈利。

分析指銀行淨息差於加息環境下有望改善，意味銀行盈利勢將好轉，銀行派發巨額花紅與實施派息、回購等股東回饋也有望回歸。不過與此同時，通脹亦可能阻礙銀行削減成本之舉措，因包括薪金在內的各項成本均不斷上漲。

對於滙豐，外界關注行政總裁祈耀年（Noel Quinn）如何在本港的動態清零目標下領導集團，而集團在本港政治環境變化下如何自處亦是焦點。滙豐在全球64個國家與地區均有營運，但集團逾半利潤其實都是來自亞洲。即使集團是英國四大銀行之一，英國與歐洲市場僅佔集團兩成利潤，故本港情況對集團影響十分大。

Shore Capital分析師Gary Greenwood預測，滙豐利潤料由2020年的88億元升至去年的192億元，升幅達1.2倍或近220％。即使投資者關注去年本港情況對集團之影響，在加息前景下股東對集團前景仍樂觀。

至於巴克萊及萊斯銀行，去年分別料錄數十年來最佳盈利。市場對前者去年預測利潤為81億元，意味集團去年將派發多達20億元花紅。美銀分析師Alastair Ryan質疑，股東未必屬意巴克萊投入更多資本發展業務，而非回饋股東之做法。萊斯銀行方面，去年利潤料達72億元，惟分析指該行集中英國業務而忽視歐美企業客戶的做法，經已不合時宜。

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