【個人私隱】Google被指違反法國GDPR 將私隱資料轉移至美國

科技網站Techcrunch日前報道，法國國家信息與自由委員會（CNIL）表示，一家未具名的本地網站使用Google Analytics提供的服務，違反了歐盟的《通用數據保護條例》（GDPR），被命令至少一家法國公司停止使用這項來自Google的服務。

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由Alphabet的Google提供的Google Analytics，是個全球廣泛使用的網絡分析服務，可通過用戶唯一的標識符衡量網站的訪問次數，而這個唯一標識符（已構成個人數據）和其他相關數據在被谷歌轉移到美國。

根據GDPR第44條規定，禁止將個人數據從歐盟內部傳輸到沒有同等隱私保護措施的「第三方國家」，美國並未能達到門檻的國家之列。CNIL在聲明中提到，使用Google Analytics服務並將其數據導出法國網站可能會讓用戶蒙受風險。

因此，CNIL要求上述網站在一個月期限內改進，以遵守歐盟法規，並且向其他網站運營商也發出了類似命令。

▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ Google Analytics 一般用戶都能使用，只要登入Google帳戶即可 ▲ Google Analytic 的操作網頁



就網站的受眾監測和分析服務而言，CNIL建議僅將Google Analytics這類工具用於生成匿名統計數據，如果數據控制者確保不存在非法傳輸，將被獲准享有豁免權。為此，CNIL已啟動了一項針對這類工具的評估方案。

Google未對CNIL的決定置評。該公司此前曾表示，Google Analytics不會追踪互聯網上的人，使用該工具的企業可以控制他們收集的數據。

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編輯：沈春生