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【保就業】獨立股評人David Webb：前年「保就業」超支近百億　酒吧、健身房等只佔總資助近1成（附十大資助企業表）

股市 20:51 2022/02/13

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【保就業】獨立股評人David Webb：前年「保就業」超支近百億　酒吧、健身房等只佔總資助近1成

本港新冠疫情再起，食肆、健身室等多類處所須關閉，早前聲音建議政府對特定行業再推「保就業」計劃，幫助企業緩解現金鏈困境。獨立股評人David Webb發表文章指，政府在2020年推出保就業措施，他透過《公開資料收則》取得「保就業」計劃最終名單，兩階段「保就業」共發放近905.1億元，遠高於原定預算開支的810億元，連同行政成本，Webb料「保就業」最終超支近百億。

Webb指出，政府在首階段及第二階段保就業分別派出450.6及454.4億元，保就業下，雇主只須申請並在相關期間保持員工人數即可。Webb直言，除了旅遊、酒吧和健身房等少數子行業外，如果企業經營的是連鎖超市、清潔公司、建築公司等要達成上述條件一點都不難。政府「保就業」大派810億元，Webb估計，酒吧和健身房等因政府命令須關閉處所，估計只佔總資助5%到10%，但他補充，政府也有數項針對部分行業的額外補貼計劃.

Webb早在2020年4月已諷刺，香港雇主必須吃「保就業」計劃這個免費午餐，直言政府不加區分地向整個經濟體派發資金，形容「為無用者做更多，為有需要者做更少」，又稱做法將為在危機期間未受到影響甚至做得相當好的企業帶來意外之財。

十大最多「保就業」資助企業

排名 企業 獲發資助（元） 受僱人數 人均獲分資助
1 牛奶公司 799,417,158 21,611 36,991
2 九龍巴士 650,103,168 12,590 51,636
3 美心食品 643,015,104 13,456 47,786
4 香港電訊 （06823） 536,689,896 11,465 46,811
5 大家樂 （00341） 462,770,517 12,640 36,612
6 國泰航空 （00293） 458,206,656 17,703 25,883
7 香港飛機工程 （00044） 330,359,052 6,053 54,578
8 百佳 323,919,648 8,215 39,430
9 金門建築 322,121,586 6,066 53,103
10 香港國際主題樂園有限公司（即香港迪士尼） 306,620,925 7,092 43,235

資料來源：Webb-Site

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「保就業」計劃收1105宗舉報 三成半來自零售業

港股 就業 疫情 David Webb 大家樂（00341） 國泰航空（00293） 香港飛機工程（00044）

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