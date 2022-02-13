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【美股一周前瞻】聚焦周四FOMC會議紀要　多位儲局官員將講話　Nvidia、Walmart等業績放榜

股市 20:23 2022/02/13

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美股一周前瞻

美國通脹熾熱，「息魔」壓力加速進逼，本周聚焦周四公布的FOMC會議紀要，同時，多位儲局官員的講話將成為亮點，包括預計7月時已累計加息1厘的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德、克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特、紐約聯邦儲備銀行行長約翰威廉斯及儲局理事布雷納德等，料為加息計劃、通脹前景及縮表帶來啟示。

高盛調低標指年底目標至4900點，什麼情況會跌穿4000點？看【下一頁】

數據方面，繼CPI數據後，美國1月PPI數據將於周二公布，市場料1月PPI最需終需求按年增9%，前值為升9.7%，按月升0.5%，前值修正為升0.3%；核心PPI方面，市場料按年升7.8%，前值為升8.3%，按月則升0.4%，前值為0.5%。

另外，市場料周三公布的1月先期零售銷售按月升2%，前值為跌1.9%，核心零售銷售預期按月升0.8%，前值為跌2.3%。

美股業績期迎來尾聲，本周宜重點留意Airbnb、Roblox、Cisco、Nvidia、Walmart、Palantir業績。

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