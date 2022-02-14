菲市長派錢鼓勵單身員工 情人節可約會兼放假

適逢每年一度的情人節，看到「街裡愛人一對對」，相信單身人士亦感到不是滋味。菲律賓西達沃省的市長喬伊斯鼓勵單身員工在情人節約會，除了讓他們放假外，喬伊斯更自掏銀包津貼2,000披索（304港元），予成功約會的員工。

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菲律賓西達沃省（Davao Occidental）的Jose Abad Santos市長長喬伊斯 （Jason John Joyce） 上周五（11日）在Facebook發文，鼓勵單身政府員工在情人節約會，只要出示有開約會的截圖或手機短信，就可以在周一（14日）放假，而且喬伊斯更會自掏銀包發放2,000披索（304港元）情人節津貼。

喬伊斯接受訪問時指，活動只是小事一樁，最重要是為單身人士的幸福。他亦透露，已收到很多員工信息，但暫時未取得他們成功約會的證明，甚至接獲來自全國其他地方的居民信息，稱很想參加活動。

此外奎松省（Quezon）的General Luna鎮鎮長早前亦發布行政命令，宣布單身的政府員工在情人節可放假一天，讓他們有機會反思及尋找真愛；至於在情人節工作的單身員工可獲雙倍工資。

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責任編輯：郭麗明