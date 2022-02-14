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【ESG】花旗：ESG長遠料與收入掛鉤　冀集團2030年前達淨零排放

Hot Talk 02:30 2022/02/14

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花旗制訂2050年或之前集團及其投資組合達致淨零排放的目標，集團本身亦冀在2030年或之前做到淨零排放。

環境、社會及企業管治（ESG）是近年各行業重大議題，花旗積極實踐有關原則，經已制訂2050年或之前集團及其投資組合達致淨零排放的目標，集團本身亦冀在2030年或之前做到淨零排放。花旗集團香港及澳門區行政總裁伍燕儀坦言，集團ESG目標未有將盈利因素作標準，但相信ESG長遠會與收入掛鉤，因市場有相關需求，倘集團忽略ESG一環，便會流失相關業務。

伍燕儀指，集團尤其聚焦碳集中的電力及能源行業，亦將協助有關行業過渡設下里程碑。花旗同時參與不少ESG論壇，並與金管局合作，包括商討如何制定ESG藍圖、參與金管局氣候變化壓力測試等。綠色債券愈見普及，她指集團去年綠債發行量大增之餘，亦對首次發行綠債的客戶提供技術意見。

內部營運方面，花旗有就集團旗下商廈淨零排放制定全盤計劃，裝設太陽能發電板是當中一小步，而分行的數碼化倡議亦與減排悉悉相關。環保只是ESG的一部分，花旗亦於其餘範疇著墨，平衡男女員工比例是其中之一。伍燕儀表示，花旗本港女性員工比例已升至51％，助理副總裁職級或以上員工46％為女性，她稱這亦是集團在本港地區取得較佳表現的ESG指標。

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記者：余倩敏

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