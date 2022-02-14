【英國王室】登基70周年紀錄片 揭英女王鮮為人知一面

2022年為英女王伊利沙伯二世登基70周年，當地有大量活動慶祝。一套即將播放的英女王登基白金禧周年紀錄片中，公布多個絕密片段，揭露英女王鮮為人知﹑私下生活時的面貌。

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名為「Elizabeth: A Portrait In Parts」的紀錄片將於6月，即英女王白金禧周年官方慶祝周時播出。日前，會在紀錄片中出現的片段被公開，其中一段為英女王在巴爾莫勒爾（Balmoral），與一眾孫仔女玩樂的場面。

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片中可見，英女王當時正幫助4歲的比特麗斯公主（Princess Beatrice）騎上小馬，身旁還有僅10歲的威廉王子（Prince William）及2歲的尤金妮公主（Princess Eugenie）。尤金妮一時不覺踏中祖母，英女王沒有太大情緒，只是大叫一聲，便笑住拉起尤金妮出發散步。

另一片段中，英女王買馬贏錢後，詢問工作人員自己得到多少「收穫」，收到贏回來的16英鎊，英女王情不自禁揮舞起來。同時，英女王亦透露自己有手１寫日記的習慣，但強調比不上高祖母維多利亞女王。

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責任編輯：吳漢培