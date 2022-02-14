【銀行業績】花旗：第五波疫情對企業銀行影響不大　有客戶表達對SPAC上市興趣

▲ 花旗集團香港及澳門區行政總裁伍燕儀指疫情暫對企業銀行影響不大，資本市場活動照常，也有客戶表達對SPAC上市興趣。

第五波疫情幾近失控，花旗（美：C）指疫情暫對本港企業銀行業務影響不大，惟新一波疫情已直接衝擊零售銀行客戶。展望今年，花旗集團香港及澳門區行政總裁伍燕儀料疫情不會完全過去，為進一步配合疫下常態，集團計劃加大數碼發展、並增加本地招聘，又會積極從服務業吸納人才。

伍燕儀指，疫情下本港資本市場活動暫時照常，也有客戶表達對SPAC（特殊目的收購公司）上市興趣。零售銀行方面，新一波疫情下分行客流的確減少，但只要疫情儘快受控，集團業務今年料仍可追上。

回顧集團去年本港業務，即使貸款增幅僅6％，低於存款增幅的13％，淨利息收入也續受累低息環境，但去年收入仍持平且優於預期。鑑於信貸撥備足以抵禦疫情衝擊，集團去年稅前利潤於信貸回撥下稍有增長。

集團個別本港業務數字亦亮麗，去年信用卡零售銷售額按年升15％，當中約46％來自網上消費，反映疫下消費模式轉變。此外，按揭收入與新增投資客戶人數去年均升逾兩成。另企業銀行資本市場及諮詢業務去年收入亦破紀錄，客戶總集資額錄雙位數升幅至逾340 億美元，佔據市場三甲。

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展望今年本港業務，伍燕儀審慎樂觀，料疫情不會完全過去。她又關注美國加息或擾動新興市場資金流，但相信中國市場有助吸引外資停留本港。鑑於集團美元業務高於同業，她相信該行可受惠美國加息。與此同時，她又憧憬中港通關有助提升暫未理想的「跨境理財通」上客量。

由於疫情下本港財富積累依然不俗，伍燕儀指花旗仍會「落重本」做好本港財富管理業務。集團去年開支按年有中雙位數增長，主要用於增聘人手及加大數碼化投資。花旗去年在港新增職位300個，今年計劃再增600至700個職位，主要與財富管理業務相關。

伍燕儀透露，新增人手不僅涉及前線銷售人員，亦包括數碼平台投資，而集團未來3年科技投資將較過去3年增加3倍。「現在的銷售過程與過去很不同，以前做roadshow（投資者路演）找投資者要飛不知多少個國家，現在全部都是用虛擬形式。」她說。

該行又正向航空及旅遊業前服務員工招手，協助他們投身銀行業。疫情增加海外招聘難度，連同有外派本港的員工因隔離政策難以返國探望家人而辭職，以及員工移民，疫情下集團員工流失率去年按年升5個百分點，伍燕儀形容本港正爆發人才爭奪戰。

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記者：余倩敏