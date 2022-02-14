【銀行業績】花旗：第五波疫情對企業銀行影響不大 有客戶表達對SPAC上市興趣
第五波疫情幾近失控，花旗（美：C）指疫情暫對本港企業銀行業務影響不大，惟新一波疫情已直接衝擊零售銀行客戶。展望今年，花旗集團香港及澳門區行政總裁伍燕儀料疫情不會完全過去，為進一步配合疫下常態，集團計劃加大數碼發展、並增加本地招聘，又會積極從服務業吸納人才。
伍燕儀指，疫情下本港資本市場活動暫時照常，也有客戶表達對SPAC（特殊目的收購公司）上市興趣。零售銀行方面，新一波疫情下分行客流的確減少，但只要疫情儘快受控，集團業務今年料仍可追上。
回顧集團去年本港業務，即使貸款增幅僅6％，低於存款增幅的13％，淨利息收入也續受累低息環境，但去年收入仍持平且優於預期。鑑於信貸撥備足以抵禦疫情衝擊，集團去年稅前利潤於信貸回撥下稍有增長。
集團個別本港業務數字亦亮麗，去年信用卡零售銷售額按年升15％，當中約46％來自網上消費，反映疫下消費模式轉變。此外，按揭收入與新增投資客戶人數去年均升逾兩成。另企業銀行資本市場及諮詢業務去年收入亦破紀錄，客戶總集資額錄雙位數升幅至逾340 億美元，佔據市場三甲。
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展望今年本港業務，伍燕儀審慎樂觀，料疫情不會完全過去。她又關注美國加息或擾動新興市場資金流，但相信中國市場有助吸引外資停留本港。鑑於集團美元業務高於同業，她相信該行可受惠美國加息。與此同時，她又憧憬中港通關有助提升暫未理想的「跨境理財通」上客量。
由於疫情下本港財富積累依然不俗，伍燕儀指花旗仍會「落重本」做好本港財富管理業務。集團去年開支按年有中雙位數增長，主要用於增聘人手及加大數碼化投資。花旗去年在港新增職位300個，今年計劃再增600至700個職位，主要與財富管理業務相關。
伍燕儀透露，新增人手不僅涉及前線銷售人員，亦包括數碼平台投資，而集團未來3年科技投資將較過去3年增加3倍。「現在的銷售過程與過去很不同，以前做roadshow（投資者路演）找投資者要飛不知多少個國家，現在全部都是用虛擬形式。」她說。
該行又正向航空及旅遊業前服務員工招手，協助他們投身銀行業。疫情增加海外招聘難度，連同有外派本港的員工因隔離政策難以返國探望家人而辭職，以及員工移民，疫情下集團員工流失率去年按年升5個百分點，伍燕儀形容本港正爆發人才爭奪戰。
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記者：余倩敏