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日本擬下月放寬入境限制 升旅客上限兼縮短隔離日

環球社會熱點 19:17 2022/02/13

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日本於去年11月底實施的入境限制措施將於本月底結束，消息人士措，當局打算在3月放寬外國旅客入境限制，包括考慮將隔離日數縮短至3或5日、以及提高每日入境人數上限至5,000人。

瑞典宣布疫情結束 兩國王室成員染疫 【下一頁】

消息人士指，日本政府最快下周公布放寬外地旅客入境措拖，3月起實施新措施。當局考慮逐步放寬外地旅客每日入境人數上限，由3,500人增至11月容許最多5,000人入境。

首相岸田文雄上周六（12日）表示，當局將研究Omicron變種個案、日本境內外感染情況，以及其他國家邊境管制措施，正考慮放寬入境限制。

此外，當局亦研究縮短外地旅客強制隔離日數，旅客只要出示新冠檢測陰性結果、或接種第3針證明，隔離日數可由目前的一周縮短至3或5日。

世衛譚德塞：全球7成人打疫苗 疫情最危急階段可結束 【下一頁】

據悉，由於Omicron已成為日本主流病毒，政府亦打算跟隨其他國家放寬餘下防疫限制。英國上周五（11日）已取消要求完成接種疫苗旅客進行病毒檢測，法國上周六亦允許持合符歐盟規定的疫苗接種證明旅客入境。

世界衛生組織上月亦呼籲各國取消旅遊限制，因無助遏制 Omicron 疫情。

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責任編輯：郭麗明

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