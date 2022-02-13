【INTC】Intel推出新晶片 發掘區塊鏈商機

美國知名半導體廠商英特爾（Intel）日前宣布將會推出一款用於區塊鏈應用的新晶片，包括比特幣挖礦和創建NFT。

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在英特爾加速計算系統和圖形事業部的高級副總裁 Raja M. Koduri 發表的博客文章中表示，該晶片是一個節能的「區塊鏈加速器」（Blockchain Accelerator），可提升區塊鏈運算速度，不但面積非常小而且能效極高，號稱 SHA-256 演算法挖礦能效比主流 GPU 顯卡高出 1,000 多倍。

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該產品將在今年晚些時候正式出貨，首批客戶包括 Argo Blockchain、Block、GRIID Infrasturcture，與此同時，英特爾為進一步拓展在區塊鏈領域的版圖，還在其加速計算系統與圖形業務部門內，成立一個名為客戶運算事業部門（Custom Compute Group）。

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編輯：沈春生