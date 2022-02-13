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【美股消息】AMD業績驕人 搶奪Intel市場份額

環球政經 19:43 2022/02/13

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根據市場調查機構 Mercury 公布的 2021 年第四季處理器市場報告指出，AMD 在 x86 市場的佔有率達到 25.6%，超過2006年創下25.3%的紀錄，其中包括遊戲機用的定製晶片以及物聯網用半導體。此起彼落，AMD 的宿命對手英特爾（Intel）雖然威風日減，但在仍然佔 74.4% 的市場佔有率。
 

同場加映﹕【青姐話】財息兼收迎福虎 資金回流傳統股

在Mercury市調報告中，指出兩家公司的2021年PC晶片銷售大增11%至740億美元。採用Android技術製造的晶片也增加，整體出貨量增加到5億顆。
另外，市場對SONY和微軟遊戲機有強勁需求，AMD在這個領域佔有主導地位。去年第四季度，AMD在服務器晶片領域市佔率達10.7%，遠高於一年前的3.6%。

    點擊圖片放大
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據《華爾街日報》報道，受全球半導體短缺，以及需求增長影響，晶片行業剛剛度過了有史以來銷售狀況最好的一年。行業高管預計，銷售總額將在不到10年的時間裡翻一翻，達到1萬億美元。

同場加映﹕【溫股知新】恒指區間上又落 高息國策股落鑊

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編輯：沈春生

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