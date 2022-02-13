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【牛奶公司】yuu夥拍Shell推入油儲yuu分換油站現金券　目前會員突破390萬

Hot Talk 19:04 2022/02/13

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【yuu積分】yuu夥拍Shell推入油儲yuu分換油站現金券　目前會員突破390萬

零售連鎖集團牛奶公司旗下大型獎賞計劃 yuu宣布與油站Shell合作，現凡於 Shell 全港41個加油站消費，即可賺取yuu 積分，同時可以yuu積分兌換Shell現金券。yuu 行政總裁 Danni Peirce 表示，yuu自2020年推出以來深受外界歡迎，目前會員人數已經超過 390萬，冀透過今次與Shell 合作，共同擴闊yuu 網絡，滿足會員的需要。

目前yuu零售覆蓋購物、飲食、買賣保險及汽車入油。yuu稱，由周一（14日）起，yuu會員於全港41間Shell油站入油、汽車護理及購物，每消費1元 即可賺 1 yuu 積分，而以恒生enJoy卡簽帳，可賺取雙倍積分。會員亦可以於yuu程式內以積分兌換Shell現金券使用。由周一（14日）起至 8月 13 日期間，yuu會員首次於Shell油站消費，即可賺取5倍yuu 積分。

香港蜆殼有零售業務總經理梁淑敏表示，很高興與 yuu 合作，讓顧客能夠輕鬆賺取 yuu 積分並兌換獎賞，令每段旅程充滿回報。

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編輯：李哲毅

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