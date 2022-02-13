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【利孝和夫人】利陸雁群離世、享年98歲　家人傍晚發訃告：家中安詳離世

股市 19:26 2022/02/13

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利孝和夫人利陸雁群離世、享年98歲　家人傍晚發訃告：家中安詳離世

電視廣播 （00511） （無綫電視，TVB）前非執董、利孝和夫人利陸雁群逝世，享年98歲。利孝和夫人子女傍晚發訃告，證實利孝和夫人昨日（12日）在家中安詳離世，告別奠禮將以私人形式舉行，並感謝社會各界的深切關懷。

有報道又引述利孝和夫人的友人指，相信利孝和夫人因年邁離世，而非感染新冠病毒。

利孝和夫人自2012年卸任無綫電視非執董後，近年鮮有出席公開場合，最近一次出席無綫台慶活動是2017年11月，當時以無綫創辦人身份出席，並主持切蛋糕儀式。至2018年11月，利孝和夫人出席希慎興業旗下項目利園三期的開幕儀式。

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早年，利孝和夫人一度傳出身體不適的消息，女兒利蘊珍2018年底在社交平台上載與母親的合照辟謠。至2019年8月，利孝和夫人生日，家人都有在網上上載合照。

利陸雁群與利希慎家族成員利孝和1949年結婚。利孝和是無綫電視創辦人之一，1965年起擔任無綫電視首任董事局主席，至1980年病逝後，繼承丈夫股權的利孝和夫人，翌年獲邀加入無綫電視董事會，一直出任非執行董事至2012年。

在任期間，利孝和夫人經常代表出席TVB的台慶活動，並與一眾高層切蛋糕慶祝，並經常捐款支持慈善活動。

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