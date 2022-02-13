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【SaaS股】慧聰集團盈警　料去年續虧損6至7億

股市 18:44 2022/02/13

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慧聰集團 （02280） 發盈警，慧聰初步評估，截至12月底止年度，虧損6億至7億元人民幣，主要原因是擬對新技術零售解決業務，現金產生單元相關之商譽及無形資產減值約4.8億至5.2億元人民幣、收購所產生的無形資產攤銷，以及聯營公司之虧損增加。

慧聰進一步指，商譽及無形資產減值源於2018年收購於中國從事3C產業互聯網SaaS（軟件即服務）服務及科技新零售的Zale，由於電商行業市場競爭挑戰重重，以及新冠疫情持續，集團SaaS業務錄得虧損，業務未達預期，管理層認為SaaS業務日後發展將取決於多項不確定因素，包括較低層級零售市場之增長前景、集團升級其商品及服務能力，以及業內競爭。

由於中國經營電商及服務平台之監管規定變化不斷，為互聯網行業及線上交易分部帶來不明朗因素，導致集團SaaS業務之股權價值下調，對於2021年末進一步擴展構成不利影響，致使可能需要計提撥備。

【SaaS股】中國有贊傳裁員涉1500人　公司回應：開啟事業部調整、前台業務拆成五大事業部

【SaaS股】微盟急插8%、創近一年半新低　董事會：不知悉股價變動原因

記者：譚志偉

港股 SaaS 慧聰集團（02280）

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