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加拿大銀行凍結858萬 兩戶口涉支持反防疫示威

環球社會熱點 19:04 2022/02/13

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加拿大反對強制接種新冠肺炎疫苗示威持續近3周，民眾早已把訴求擴大至其他防疫限制，行動亦有升級。加拿大一間銀行表示，凍結兩個戶口，多達140萬加元資金。有指戶口用以支持示威者。

加拿大貨車封橋示威影響汽車業 車企申請法院禁制令 【下一頁】

多倫多道明銀行（Toronto-Dominion Bank）發言人上周六（12日）表示，已凍結兩個戶口中140萬加元（約858萬港元）資金。發言人指出，資金由支持示威人士經網上眾籌網站GoFundMe及其他銀行存入。

銀行聲明表明，由於不能確定要求作出退款請求人士的身分，已於上周五（11日）入稟渥太華高等法院，要求凍結戶口資金。

示威團體的代表律師威爾遜（Keith Wilson）表示，早前接獲道明銀行通知，指有關請求不恰當及不滿意，強調下周將要求法庭解封資金，並轉移至另一個非牟利組織管理及分發資金。

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法荷爆反防疫限制示威 法警射催淚氣體驅趕 【下一頁】

加拿大警方上周六針對美加跨境大橋「大使橋」（Ambassador Bridge），首次舉行執法行動。警方成功迫退示威者，使對方離開大橋，並以示威相關刑事犯罪罪名，拘捕一名27歲男子。但更多示威者隨後湧入附近區域，與警方展開對峙。

有加拿大民眾質疑，法庭清場令上周五（11日）已批出，為何執法部門延遲執行。渥太華大學犯罪學助理教授Michael Kempa指出，地方政府的處理不力或向示威者傳達一種感受，今次示威非違法之舉。

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責任編輯：吳漢培

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