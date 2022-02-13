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消委會:物價升約3%　籲市民勿過度囤積

商業 18:34 2022/02/13

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消委員表示調查反映去年下半年整體物價上升大約2%至3%，提醒巿民購物前要先做格價，另毋須搶購而過度囤積物資。（資料圖片）

Omicron變種病毒感染近日在社區迅速擴大，部分市民對疫情有恐慌，有人擔心「封城」出現搶購潮，政務司長稱現階段無封城計劃，而消委會亦呼籲市民理性消費，勿囤積過多物資，又反映近月物價受壓上升。

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消費者委員會總幹事黃鳳嫺在電台節目表示，因應各地疫情影響到物流，令貨運成本增加及供應不穩等，根據最近的價格調查反映，貨品價格有增長，去年下半年整體物價上升大約2%至3%。黃鳳嫺相信是有約三至四成貨品的優惠減少，令巿民感覺物價上升，提醒巿民購物前要先做格價，又舉例同一貨品在不同超巿價格可相差一成。

強檢引發恐慌入貨？

由於多個地區出現強制檢測，居家隔離等措施，令市民有恐慌感，加緊購入較多新鮮食品減少外出，令部分街市及超市出現搶購，主席林定國認為市民做法是未雨綢繆，但毋須搶購囤積物資引起廣泛恐慌，增加供應緊張情況。

早前有市民表示已預先多購買冷凍食品在家減外出，銷售商亦反映市民近期的需求增加。

政府日前檢出兩地貨車司機有感染個案，影響接駁點運作需暫停及全面消毒。深圳市政府周六早上已開設臨時接駁點，但因司機的調配關係，截至周日本港蔬菜和冰鮮禽肉供應仍會受一定影響。發言人強調兩地政府，正就物流安排密切協調，盡快令供應恢復正常和暢順。

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責任編輯:王浩賢

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