▲ 【美股焦點】索羅斯上季大削巨型科技股、納指ETF QQQ持倉 同時斥20億美元重倉電動車股Rivian

美國加息預期升溫，今年起科技股表現繼續動蕩，最新監管文件顯示，「大鱷」索羅斯（George Soros）上季減少亞馬遜（Amazon）（美：AMZN）、Google 母企Alphabet（美：GOOGL）持倉，以及追踪納斯達克100指數的ETF Invesco QQQ Trust Series 1（美：QQQ），但增持美國電動貨車Rivian （美：RIVN）及首次增持「健身界Netflix」Peloton（美：PTON）。

索羅斯旗下索羅斯基金管理公司近日申報，截至12月底，該基金的QQQ持倉貨值約940 萬美元（約7332萬港元），較去年第3季的3.562 億美元（約27.8億港元）大幅下降。

此外，索羅斯旗下索羅斯基金管理公司申報，上季增持約2000萬股Rivian ，截至12月底，貨值約20億美元（約156億港元），然而Rivian 股價上周五下跌 9%，由年初至今已累跌43%，同時較11月16日的高位179.46 美元大插 67%。該基金上季新增貨值約1330萬美元（約1億港元）的Peloton 。

索羅斯基金管理公司截至上季末美國股票投資組合貨值躍升12億美元（約93.6億港元），至65億美元（約507億港元）。

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記者：李哲毅