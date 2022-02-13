紐約市強制公務員打針 最高法院裁定宗教非豁免理由

美國聯邦政府積極推高新冠肺炎疫苗接種率，要求公務員強制接種，一眾「藍州」亦跟隨。紐約市一班教師向法院提出緊急請求，阻止政府強制公務員接種疫苗，認為違反獲宗教豁免政策。最高法院上周五（11日）駁回上訴，公務員無法因宗教原因豁免打針。

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紐約市一群申請宗教豁免接種疫苗不果而被解僱的教育部員工提出上訴，認為當局否定公務員因宗教原因豁免打針、以及拒絕非正統信仰宗教信仰員工申請豁免接種，相當於宗教歧視，要求禁止強制所有當地公務員包括教師打針。

最高法院法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）上周五駁回緊急請求，維持紐約市政府決定，公務員必須在當日最少接種一劑新冠疫苗，否則被解僱。紐約市法律部發言人保盧奇（Nick Paolucci）對最高法院裁決感到高興，重申當局希望提高疫苗接種率，亦感激絕大多數公務員打針保護自己及社區。

當地政府數據指，截至上周五37萬名公務員當中，有95%最少接種一劑疫苗、紐約市長亞當斯（Eric Adams）指，有約9,000 名公務員正尋求申請豁免接種疫苗或與工會商討避免被解雇、最快周末公布會解雇多少名未打針員工。

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事實上，多個宗教領袖亦發聲指，接種新冠疫苗並不會違背宗教信仰。其中教宗方濟各（Pope Francis）曾公開表示，新冠疫苗是應對新冠疫情最合理的解決方案。

教廷亦指，雖然反對疫苗與墮胎相關的研究，但疫苗接種者沒有參與其中，沒有違反宗教教義；美國天主教主教會議亦跟隨梵蒂岡，絕大部分主教拒絕為民眾申請豁免打針。

美國希臘正教總教區亦明確指出，不會為教徒提供宗教豁免。此外，達拉斯保守派牧師杰弗里斯（Robert Jeffress）亦稱，由於沒有聖經論據反對疫苗，故拒絕少數教徒提出，以宗教為由豁免打針。

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責任編輯：郭麗明