▲ 【香港經濟】陳茂波：港銀體系流動資金充裕 美國加息不至令港元拆息向上

第五波疫情爆發，財政司司長陳茂波發表網誌指，基於目前本港銀行體系流動資金充裕，銀行體系總結餘達到3,500億港元，估計即使美國加息，資金流向變化亦不至令港元拆息緊隨向上。陳茂波又稱，本港經常帳持續穩健，最近四季的經常帳盈餘平均為GDP的10%，且外匯儲備達到5,000億美元水平，為香港提供強韌實力以應對資金流的變化。

不過陳茂波提到，息率潛在向上的趨勢加上近月疫情對經濟的打擊，或會影響一些市民和中小企業的現金周轉甚至還款能力，一直與金管局密切關注，並加強鼓勵銀行給予協助和彈性，冀在困難時期盡量為企業提供支援。

銀行資本充足率高達20% 能承受潛在的利率急升及連鎖效應

至於本港的銀行體系，一直維持著高度抗禦衝擊的能力，包括（1）銀行資本充足率平均值高達20%，遠高於國際最低標準的8%；（2） 銀行的平均流動性覆蓋率達150%，同樣遠高於法定最低要求的100%；以及（3） 銀行資產質素保持健康，整體不良貸款率在2021年九月底時為0.81%，金管局對銀行進行的定期壓力測試均顯示，銀行體系能承受潛在的利率急升及其引起的連鎖效應。

樓市不會對金融體系造成系統性風險

樓市方面，陳茂波指出，過去推出多輪宏觀審慎措施，按揭貸款人的平均供款與入息比率處於36%的低水平。銀行在審批貸款時的壓力測試，亦考慮了一旦遇上加息時供款人的財務抵禦能力。因此，樓市不會對金融體系造成系統性風險。

關注利率及資金流向對亞太區資產及外匯影響

陳茂波提到，美國通脹持續升溫，上月通脹7.5%，美聯儲將會收緊貨幣政策，而速度將較上個加息周期為快，這個預期牽動全球股市上周波動。未來須關注利率和環球資金流向的轉變，對亞太區的資產市場和外匯市場的影響。

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記者：李哲毅