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俄烏局勢若升級 3大市場料受創

環球經濟金融 17:21 2022/02/13

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俄羅斯與烏克蘭的局勢持續緊張，西方積極斡旋下依然未有明顯成果。英國傳媒分析，一旦兩國最終發生更激烈軍事衝突，全球3大市場極可能受創，分別為糧食﹑能源及西方上市公司。

  • 糧食

《路透社》指出，一旦俄烏衝突升級，4大糧食出口國烏克蘭﹑俄羅斯﹑哈薩克（Kazakhstan）及羅馬尼亞勢受軍事行動影響，黑海糧食運送路線可能受阻，加上全球新冠疫情造成的全球供應鏈問題，糧食價格料被影響，甚至加劇相關通貨膨脹。

多國促國民離烏克蘭 拜登警告普京付沉重代價 【下一頁】

烏克蘭預計是2021至22年度住球第3大粟米出口國，及第4大小麥出口國；俄羅斯亦是全球前列小麥出口國之一。瑞銀（UBS）策略師施德銘（Dominic Schnider）表示，黑海地區的地緣政治威脅近月不斷上升，可能影響小麥價格。

  • 能源

能源市場估計亦是受害者之一，歐洲35%能源供應依賴俄羅斯天然氣，而且部分利用北溪1號（Nord Stream 1）經白俄羅斯及波蘭運往德國，其他則經烏克蘭的天然氣管道運抵。

因2020年疫情引起封城，導致歐洲對天然氣需求減少，但去年經濟開始恢復時，供應未能回到原先水平，導致歐洲能源價格急升。當俄烏衝突加劇，制裁措施料出台，德國指可能停止北溪2號運作。

烏克蘭為俄羅斯石油轉運至斯洛伐克及匈牙利等國的中轉站，2021的轉運量已明顯減少。摩根大通（JP Morgan）指出，東歐局勢緊張預計有力推高油價，升至150美元一桶，預計在首半年內減少全球國民生產總值升幅0.9%，倍增全球通脹至7.2%。

美媒指拜登引述美國情報 俄羅斯最快16日攻烏克蘭 【下一頁】

  • 西方上市公司

不少西方國家的上市公司與俄國公司關係千絲萬縷，如英國石油公司掌19.75%俄羅斯國有石油公司Rosneft的股權；Shell（蜆殼）掌握俄羅斯首間液化天然氣廠25%股份，亦與俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）有多個合作項目。

德國零售商麥德龍（Metro AG）的10%年度銷售額及17%利潤，來自93間俄羅斯分店。嘉士伯（Carlsberg）旗下品牌Baltika為俄國最大啤酒生產商，市佔率足有近40%。

所以一旦發生軍事衝突，大批西方公司定必受牽連。摩根大通（JP Morgan）估計，衝突升級對歐洲金融市場衝擊勢必不少。

國際清算銀行（Bank for International Settlements，簡稱BIS）數據指出，法國與奧地利的銀行為俄羅斯最大西方國家債主，分別借242億（約2,142.5億港元）及172億歐元（約1,522.8億港元）。

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責任編輯：吳漢培

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