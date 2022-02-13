多國促國民離烏克蘭 拜登警告普京付沉重代價

烏克蘭局勢持續惡化，俄羅斯入侵威脅仍存在，多個國家包括美、英、加拿大及德國相繼敦促國民，盡快離開烏克蘭。美國總統拜登上周六（12日）與俄羅斯總統普京進行視像對話，再次警告普京若入侵烏克蘭要付出沉重代價。

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美國已要求駐烏克蘭首都基輔的大使館非必要工作人員離開當地，領事服務於周日（13日）起暫停領事服務，只有小部分使館人員留在西部城市、鄰近波蘭邊境的利沃夫（Lviv）處理突發事故。美國將約150名負責訓練烏克蘭士兵人員撤出當地；荷蘭皇家航空（KLM）亦宣布將停止飛往烏克蘭的航班。

此外，加拿大關閉駐基輔大使館，將大使館工作人員轉移至利沃夫臨時辦公室；英國亦敦促國民盡快離開當地，駐烏克蘭大使西蒙斯（Melinda Simmons）指，自己與部分大使館人員會駐守基輔。

另澳洲、意大利、以色列、荷蘭及日本在內等多個國家已呼籲國民離開，部分更撤離外交人員及家人。

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美國總統拜登（Joe Biden）上周六與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）視像對話，白宮指拜登明確向普京表示，若俄羅斯入侵烏克蘭，華府及盟友將果斷回應，警告俄羅斯需付出沉重代價。白宮亦表明，雖然繼續準備透過外交形式與俄羅斯接觸，但同時預備其他措施應該不同狀況。

克里姆林宮則形容美國已經「歇斯底里」（hysteria），重申西方國家由始至終都沒有解決俄羅斯的安全問題，普京會繼續與拜登斡旋。同時，俄羅斯稱因應烏克蘭或其他國家可能採取挑釁行為，將調整駐烏克蘭外交人員。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，西方不斷強調俄羅斯即將入侵，會引發民眾恐慌，亦是敵人最期望的後果。澤連斯基續稱，目前未有確鑿證據表明俄羅斯即將入侵，呼籲西方國家向烏克蘭分享所掌握的可靠消息。

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責任編輯：郭麗明